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Rio de Janeiro Preso operador financeiro de TH Jóias com ligações ao Comando Vermelho Condenado por integrar organização criminosa, homem atuava no núcleo logístico e financeiro de grupo com conexões na Alerj e na facção

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira Leandro Ferreira Marçal, condenado em primeira instância por integrar uma organização criminosa que, segundo as investigações, atuava na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e mantinha conexões com o Comando Vermelho.

Leandro era apontado como operador do ex-deputado estadual Tiego Raimundo de Oliveira Santos, o TH Jóias, identificado na investigação como o braço político do grupo criminoso.

Nomeado para um cargo comissionado no gabinete do então deputado estadual Tiego Raimundo de Oliveira Santos, o TH Jóias, Leandro Ferreira Marçal, segundo as investigações, usava a função para recolher e transportar altas quantias de dinheiro do crime. A nomeação, de acordo com a Polícia Civil, servia como fachada para facilitar a circulação dos recursos do grupo criminoso.

Segundo o processo, que tramitou na 2ª Vara Federal Criminal, Leandro integrava o núcleo logístico e financeiro da organização criminosa. A s investigações apontaram que ele mantinha contato frequente com lideranças do narcotráfico no Complexo do Alemão, entre elas Gabriel Dias de Oliveira, o Índio, de quem recolhia valores em dinheiro vivo, como R$ 100 mil destinados a TH Jóias e R$ 90 mil para outros integrantes do grupo.

Ainda de acordo com a apuração, a nomeação no gabinete parlamentar funcionava como fachada para facilitar a circulação de recursos ilícitos.

Leandro Ferreira Marçal foi condenado a seis anos e seis meses de prisão pelo crime de integrar organização criminosa, com agravante prevista na Lei nº 12.850/2013. A sentença também determinou a perda da função pública. O Judiciário negou o direito de recorrer em liberdade e decretou a prisão preventiva, citando a gravidade dos fatos e a inserção do condenado na estrutura criminosa.

Após a prisão, ele será encaminhado à Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), onde passará por audiência de custódia.

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