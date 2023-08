A- A+

POLÍCIA Preso, padre Airton Freire passa por procedimento cirúrgico no coração Fernando Moraes, Eduardo Pessoa de Melo, Eugênio Albuquerque e Marcos Magalhães foram os médicos responsáveis pelo procedimento no religioso

Preso preventivamente acusado de ter cometido crimes sexuais, o padre e psicólogo Airton Freire de Lima, de 67 anos, passou por um procedimento cirúrgico para trocar a válvula aórtica do coração.

Com duração de cerca de quatro horas, o procedimento aconteceu no Real Hospital Português (RHP), no Recife, nesta segunda-feira (14). Atualmente, ele está se recuperando na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da instituição, onde está internado desde o dia 23 do mês passado.

Os advogados Marcelo Leal, Eduardo Trindade e Mariana Carvalho, representantes de defesa do religioso, ressaltaram mais uma vez que o homem é inocente e pontuaram os riscos que a saúde dele corria no presídio.

“O religioso ainda precisa de cuidados e correria riscos sérios de saúde se voltasse ao ambiente prisional. Por isso, a defesa reitera que ele é alvo de uma prisão preventiva injusta e trabalha para que a medida seja revertida”, declarou.

Desde que está internado, o padre só pôde receber visitas dos três advogados e da equipe médica do cardiologista clínico Marcos Magalhães.

Cirurgia

Na cirurgia em que padre Airton Freire foi submetido, a válvula aórtica do coração é trocada por uma prótese, que pode ter origem mecânica ou biológica.

As doenças na válvula aórtica podem causar angina, insuficiência cardíaca e morte por mal súbito.

