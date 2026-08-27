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Zona da Mata Preso PM que atirou contra Policial militar em serviço durante ocorrência de som alto em Água Preta Imagens do momento da ocorrência que circulam na internet foram feitas pelo celular do militar vítima dos tiros

Está preso o policial militar suspeito de atirar no colega de farda durante uma ocorrência de som alto em Água Preta, na Zona da Mata de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o homem procurou espontaneamente a sede da Diretoria Integrada do Interior (Dinter I), em Caruaru, no Agreste, na noite dessa quarta-feira (26).

No último dia 15 de agosto, enquanto estava de folga, o PM se envolveu em uma confusão e atirou contra um policial militar que atuava em uma ocorrência de som alto. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a ação.

Na gravação, é possível verificar o momento em que um agente fardado tenta conter o policial de folga, identificado pela corporação como Nikollas Matheus de Lima Santos.

Quando o soldado Mateus Canabarro, de 29 anos, se aproxima, há uma troca de tiros entre ele e Nikollas e o agente em serviço acaba atingido.

De acordo com a PMPE, as imagens do momento da ocorrência que circulam na internet foram feitas pelo celular do militar vítima dos tiros e não por uma bodycam institucional.

O policial militar ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife, em estado grave. O HR destacou que ele foi transferido para outra unidade de saúde não informada.

Desde a data do ocorrido, o PM autor dos disparos não havia sido localizado e uma Investigação Preliminar foi iniciada pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) para reunir os subsídios necessários à análise da conduta do militar sob o aspecto ético-disciplinar.

Ainda segundo a PMPE, após os procedimentos cabíveis, o militar Nikollas Matheus de Lima Santos foi encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar (Creed), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana, onde permanecerá à disposição da Justiça para os trâmites do processo.

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