Gabriel Monteiro Preso por estupro, Gabriel Monteiro se casa em presídio no Rio de Janeiro Ambos estão juntos antes da prisão do ex-vereador, que foi detido no dia 7 de novembro de 2022

Gabriel Monteiro, ex-vereador do Rio de Janeiro, preso acusado de ter estuprado uma mulher de 22 anos, se casou dentro do presídio de Bangu 8. O ex-policial constituiu matrimônio com Ana Carolina dos Santos Chagas.

No cartório de 24° Ofício de Notas do Rio de Janeiro, o documento registrado confirma o casamento de Gabriel e Ana Carolina realizado no dia 10 de maio. De acordo com o texto, o casal vive em união estável desde 13 de setembro de 2022. Ambos se casaram em regime de separação total de bens. As informações são do jornalista Léo Dias.

“Em companhia um do outro, em união estável, como se fossem casados civilmente, em respeito, amor e dedicação, ajudando-se mutuamente com esforço, numa verdadeira comunhão de interesses para a obtenção do bem comum e constituição de um lar, que embora não juridicamente constituído, vem sendo perfeito até a presente data”, diz trecho do documento.

Ambos estão juntos antes da prisão do ex-vereador, que foi detido no dia 7 de novembro de 2022. Gabriel Monteiro é acusado de obrigar uma mulher a fazer sexo oral e teria agredido e ameçado a vítima com uma arma.

Gabriel foi cassado pela Câmara Municipal em 18 de agosto. No relatório, foram apontadas seis acusações contra o ex-policial:

filmagem e armazenamento de vídeo de relação sexual do vereador com adolescente de 15 anos de idade; exposição vexatória de criança em vídeo de rede social para promoção pessoal; exposição, abuso e violência física de um homem em situação de rua para simular crime de roubo; assédio moral e sexual contra assessores; perseguição a outros parlamentares da Casa; uso de servidores de seu gabinete para atuação em empresa privada e denúncias de estupro de quatro mulheres.

Candidatura impugnada

Gabriel tentou ainda ser candidato a deputado nas eleições de 2022, mas teve sua candidatura negada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro.

