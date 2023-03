A- A+

Polícia Preso mais um suspeito de envolvimento no latrocínio de turista alemão no Centro do Recife Suspeito foi preso na cidade de Paulista pelo GOE

A Polícia Civil de Pernambuco anunciou, nesta segunda-feira (13), a prisão de mais um envolvido no latrocínio do turista alemão Werner Duysen Gurkasch, de 81 anos, que aconteceu em 8 de dezembro nas proximidades da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife.

Segundo a corporação, a prisão foi efetuada pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Mais detalhes sobre a prisão do último suspeito e o andamento das investigações do latrocínio serão dados pela polícia em coletiva marcada para a manhã desta segunda-feira.

O primeiro suspeito de envolvimento na morte do estrangeiro foi preso alguns dias após o crime, quando roubava no mesmo local do latrocínio - com ele, estava um óculos do alemão. Ele, identificado como Jonas Félix de Souza, de acordo com a polícia, denunciou três homens que também teriam ligação com o crime.

Na tarde de 25 de fevereiro, foi preso Marcílio Ferreira da Silva Júnior, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, quando se preparava para praticar mais crimes. A prisão ocorreu perto do Clube das Pás e foi realizada por agentes da Companhia Independente de Policiamento com Motocicletas (CIPMoto).

Ao todo, quatro homens foram denunciados e indiciados pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

O crime

Werner e o companheiro, o também alemão Wolfang Werner Duysen Gurkasch, de 79 anos, estavam passeando pelo Centro do Recife quando aconteceu o crime, em 8 de dezembro de 2022. O casal havia chegado em um cruzeiro que atracou no Porto do Recife. No roubo, o alemão caiu, sofreu uma pancada na cabeça, foi hospitalizado, mas faleceu seis dias depois.

