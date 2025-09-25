A- A+

RIO DE JANEIRO Preso quinto suspeito de participar de assalto a casa dos ex-sogros de Jair Bolsonaro em Resende Homem era bombeiro civil e teria sido o responsável por planejar o roubo

Policiais Civis do Rio de Janeiro e de São Paulo prenderam, nesta quinta-feira (25), no município paulista de Itaquaquecetuba, um quinto suspeito de envolvimento ao roubo a casa dos ex-sogros do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Resende, na Região Sul Fluminense.



Segundo a polícia, ele atuava como bombeiro civil e teria sido o responsável por planejar o assalto. Com o homem, os agentes da 89ªDP (Resende) apreenderam um telefone celular.

O crime aconteceu no dia 24 de agosto, quando homens armados usaram uma corda para escalar um muro e entrar na residência.

Os assaltantes renderam três pessoas que estavam na casa. Eles fugiram levando, entre outras coisas, celulares e um carro, abandonado horas depois do assalto.



No dia do crime, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) relatou nas redes sociais que seus avós maternos, ambos octogenários, e sua mãe ficaram na mira dos criminosos por mais de uma hora e tiveram joias e um carro da família roubados.



Os policiais chegaram a todos os envolvidos no roubo a partir da análise de imagens e da identificação de veículos utilizados no crime.

Dois suspeitos foram presos no dia 29 de agosto, no Bairro Paraíso, em Resende. Nesta ocasião, foram arrecadados um revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e trajes usados na empreitada criminosa. Os policiais ainda recuperaram parte do que foi roubado.

Já o terceiro e o quarto suspeitos foram presos em setembro, também no município de Resende. O caso é investigado pela 89ªDP (Resende).

Veja também