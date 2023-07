Preso segundo homem envolvido em latrocínio de dono de restaurante na Madalena

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco confirmou a prisão de um segundo envolvido no roubo seguido de morte do dono do restaurante Costela do Matuto, que fica no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife. O crime aconteceu na manhã da última segunda-feira (17). No mesmo dia, o primeiro suspeito foi preso.

De acordo com a polícia, a prisão do segundo homem foi efetuada nessa quarta-feira (19) "após diligências ininterruptas do efetivo".

Testemunhas relataram que, pouco depois das 11h da segunda-feira, o dono do estabelecimento conversava despreocupadamente com um casal amigo, sendo um deles um policial civil. O restaurante ainda não estava funcionando. Câmeras de segurança do estabelecimento gravaram o crime.

Nesse momento, três homens armados anunciaram o assalto e, ao revistarem as vítimas, perceberam que o agente estava armado. Durante o assalto, o policial teria reagido e, na troca de tiros, o dono do restaurante acabou atingido e morreu no local.

O segundo suspeito foi levado a uma delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.



"As investigações seguem sob coordenação do delegado Roberto Lobo, para identificação de todos os envolvidos", disse a Polícia Civil, acrescentando que outras informações "serão repassadas em momento oportuno, para não atrapalhar o curso das investigações".

