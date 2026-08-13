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Região Metropolitana do Recife

Preso segundo suspeito de roubar corrente de estudante no Recife; PM encontra R$ 4.900 em espécie

Além da moto, foram apreendidos dois capacetes, duas correntes, um celular e R$ 4.900 em espécie

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Além da moto, foram apreendidos dois capacetes, duas correntes, um celular e R$ 4.900 em espécieAlém da moto, foram apreendidos dois capacetes, duas correntes, um celular e R$ 4.900 em espécie - Foto: PMPE/Divulgação

A Polícia Militar de Pernambuco prendeu o segundo suspeito de roubar a corrente de ouro de um estudante nas proximidades da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

O crime aconteceu na última terça-feira (11) na Rua do Lazer, que dá acesso à instituição de ensino, e foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens captaram o momento em que a vítima caminha na via movimentada e é surpreendida por um homem que puxa a corrente - avaliada em R$ 19 mil - e foge na garupa de uma moto. O estudante chegou a correr para tentar alcançar os suspeitos, mas não conseguiu.

Segundo a PM, que já havia divulgado a prisão do primeiro suspeito na quarta-feira (12), os criminosos foram localizados nas cidades de Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife, por agentes do 13º BPM.

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"Após receber informações sobre a localização dos suspeitos de um roubo ocorrido em frente à Universidade Católica de Pernambuco, as equipes seguiram até os locais indicados, onde localizaram os envolvidos", afirmou a corporação, em nota divulgada nesta quinta-feira (13).

As investigações apontaram que a moto utilizada no crime não tem registro de roubo e pertence ao familiar de um dos criminosos.

Além da moto, foram apreendidos dois capacetes, duas correntes, um celular e R$ 4.900 em espécie.

Os suspeitos e o material encontrado foram encaminhados à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte do Recife, para adoção das providências cabíveis.

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