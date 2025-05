Preso suspeito de assassinar menina de 4 anos com bala perdida

A- A+

Foi preso mais um suspeito de ter participado do tiroteio que matou com bala perdida a menina Hellen Santos de Souza, de 4 anos. O crime aconteceu em 12 de abril, no Córrego do Deodato, em Água Fria, na Zona Norte do Recife. O homem, de 30 anos, foi encontrado no bairro Alberto Maia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, na última terça-feira (13).

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 13º batalhão receberam informações sobre o paradeiro do indivíduo, que seria um alvo prioritário e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, por um outro homicídio, expedido em novembro de 2024. Ele também é apontado como integrante do grupo criminoso que teria atuado naquele sábado.

O suspeito estaria escondido numa residência e, ao ser chamado pelo nome, se apresentou à equipe, abrindo a porta e não se opondo à prisão. Ele foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (Cenplanc), em Campo Grande, Zona Norte do Recife, para adoção de medidas cabíveis.

“Ele nega a participação [na morte de Helen], mas as investigações levam a entender que ele fazia parte. As investigações seguiram com a Delegacia de Homicídios, que fez todo o inquérito”, declarou a tenente coronel Carla Oliveira, comandante do 13º PBM, à TV Guararapes.

Outras prisões

Este é o segundo preso investigado por suspeita de envolvimento no caso. No final de abril, Carlos de Adriano de Sá Barros, de 43 anos, também foi preso pela polícia. De acordo com as investigações, os dois aparecem num vídeo resgatado que mostra o momento em que tudo aconteceu.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco disse que está apurando o caso.

Relembre a morte de Helen

Helen foi morta no dia 12 de abril, enquanto brincava com uma prima de 37 anos. Nesse momento, a mãe dela confeccionava as lembrancinhas do aniversário da menina, que seria comemorado no domingo (13).

A família morava no Córrego do Deodato, em Água Fria, Zona Norte da cidade. Os disparos foram ouvidos e um deles atingiu a testa de Helen, acima do olho direito.

Ela foi socorrida e levada ao Hospital da Restauração (HR), que fica no Derby, área central da cidade. A menina foi entubada, na sala vermelha pediátrica. Os familiares constataram, de fato, que a bala havia ficado alojada na cabeça dela. Era necessário cirurgia para retirada, mas, pelo fato de a pressão de Helen estar baixa, não foi possível realizar a intervenção.

