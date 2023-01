A- A+

Violência Preso suspeito de assassinar projetista em apartamento no bairro da Iputinga Vítima foi encontrada com as mãos e os pés amarrados e um cordão no pescoço; crime aconteceu no final de dezembro

Foi preso nesta sexta-feira (6) o suspeito do assassinato da projetista Amanda Silva Pedrosa, de 39 anos. O crime teria acontecido no apartamento da vítima, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, onde o corpo de Amanda foi econtrado na noite da quarta-feira (28) de dezembro.

O suspeito foi identificado pela família da vítima como o homem que Amanda teria conhecido recentemente por um aplicativo de relacionamento e com quem teria tido breve relacionamento, mas a Polícia Civil não divulgou o nome do suspeito.

Amanda foi encontrada com as mãos e os pés amarrados e um cordão no pescoço, o que levou a suspeita de morte por asfixia.

Segundo a irmã da vítima, Adriana, a promotoria entendeu que o crime tratava-se de um caso de latrocínio, um roubo seguido de homicídio, e não de um feminicídio, como havia sido compreendido anteriormente pela polícia.

O indiciamento por latrocício ocorreu por que foi identificada a ausência de pertences pessoais da vítima, como o computador, carro, celular e televisão no apartamento.

A irmã da vítima elogiou o trabalho do DHPP, que tem realizado a investigação do caso, mas afirmou que a família tentará recorrer à decisão, para que o suspeito também responda pelo crime de feminicídio. Adriana explicou que tudo que a família deseja é que a justiça seja feita em relação à morte de Adriana.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco, confirmou a prisão do suspeito. Ainda no dia 30 de dezembro um segundo suspeitto pelo assassinato, um homem de 20 anos. Segundo a irmã da vítima, Adriana, o homem alega não ter participado do crime. A polícia também não confirmou a identidade do suspeito.

Veja também

Guerra na Ucrânia Bombardeios continuam na Ucrânia, apesar da trégua decretada pela Rússia