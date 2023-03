A- A+

Violência Preso suspeito de atuar como comparsa no assalto a turistas argentinos no Recife Câmeras da área ajudaram na identificação do homem, que tem 20 anos

Foi preso, no início da tarde desta quinta-feira (16), o suspeito de atuar como comparsa do homem que assaltou um casal de argentinos no Centro do Recife, durante visita que os turistas faziam pela rua das Flores, no bairro de Santo Antônio.

Câmeras da área ajudaram na identificação do homem, que tem 20 anos e foi encontrado no bairro de Água Fria, na Zona Norte da Capital pernambucana.

Além de ter cordões de ouro roubados, a mulher também foi agredida. Os pertences da vítima foram encontrados com o homem que foi preso.

O suspeito está sendo ouvido na Delegacia da Rio Branco. Mais informações serão repassadas às 16h30, pela delegada da Delegacia Seccional de Santo Amaro, Bárbara Fort, e pelo comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar (BPM), tenente coronel Fábio Henrique, no auditório da Secretaria da Defesa Social, em Santo Amaro.

