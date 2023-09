A- A+

POLÍCIA Preso suspeito de matar adolescente de 13 anos em Belo Jardim; corpo foi achado apenas com camiseta Polícia deve apontar a motivação do crime em coletiva na tarde desta quinta-feira (21)

Foi preso, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco, o suspeito de matar um adolescente de 13 anos em Belo Jardim, na mesma região. O corpo do jovem foi encontrado quase totalmente despido, apenas com uma camiseta, no último domingo (17).

A Polícia Civil disse, nesta quinta-feira (21), que o homem, de 30 anos, foi preso em ação da 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim, com apoio da Polícia Militar.

Outros detalhes sobre a prisão do homem serão apresentados em coletiva de imprensa, na tarde desta quinta-feira, no auditório da Dinter 1, em Caruaru, no Agreste. A corporação deve apontar a motivação do crime.

O corpo também tinha ferimentos na cabeça provocados por arma branca. Os primeiros relatos são de que o adolescente estava desaparecido desde a manhã do sábado (16), e teria saído da casa do pai para encontrar a mãe.

