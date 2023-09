Preso suspeito de matar blogueira na saída de bar na Zona Sul do Recife em março de 2022

A- A+

Foi preso, na quarta-feira (13), um homem de 19 anos apontado pela Polícia Civil como suspeito do homicídio da blogueira Bruna do Nascimento Marques Maciel, em 21 de março de 2022. Bruna estava em frente a uma casa de shows no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, quando foi alvejada com três tiros no pescoço.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão do homem se deu pelo cumprimento de um mandado de prisão preventiva sobre outro homicídio, que aconteceu este ano nas proximidades da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A corporação irá detalhar a prisão em coletiva de imprensa, no Recife, nesta quinta-feira (14). Na entrevista, a polícia deve esclarecer a motivação do crime.

A prisão do suspeito aconteceu em Rio Formoso, na Zona da Mata Sul do Estado. Ele foi localizado após investigações feitas na cidade, onde terminou sendo capturado.

A blogueira Bruna Marques saiu do bar para pegar um carro de aplicativo quando o suspeito do crime se aproximou e realizou os disparos. Testemunhas contaram que o atirador se aproximou da jovem tranquilamente, efetuou os disparos e fugiu.

Segundo relatos do local, Bruna estaria acompanhada de uma amiga e chegou ao bar após não conseguir entrar em outro nas proximidades. Em seu perfil no Instagram, a jovem compartilhou diversos stories da festa, inclusive marcando o local onde estava. O crime ocorreu próximo ao horário de encerramento do bar, por volta das 4h45.

As investigações do homicídio ficaram a cargo da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios. A blogueira deixou dois filhos.

