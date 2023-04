Preso suspeito de roubar objetos de ouro na RMR; homem era do bando que assaltou turistas argentinos

A- A+

Um homem de 28 anos foi preso em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, suspeito de integrar um grupo organizado focado em roubar objetos de ouro, como correntes, anéis e relógios.



Segundo a Polícia Civil, o homem confessou a participação em diversos crimes do tipo, inclusive em uma abordagem a uma família na Rua do Espinbeiro, na Zona Norte da capital pernambucana, em dezembro de 2022.



De acordo com a Policia, o homem, que foi preso na última segunda-feira (17) agia em conjunto com outros dois suspeitos; um deles participou do ataque a um casal de turistas argentinos na Rua das Flores, no bairro de Santo Antônio, em março deste ano. Na abordagem ao suspeito, agentes policiais apreenderam uma arma de fogo, uma pequena porção de um entorpecente derivado da maconha e uma motocicleta clonada.

"A polícia chegou até o suspeito através das câmeras de segurança, que captaram imagens dos roubos, e por meio da identificação das motocicletas usadas. A partir daí, foi possível a emissão dos mandados de prisão", afirmou o delegado Breno Varejão, da Polícia Civil.

A corporação afirma, ainda, que os crimes supostamente cometidos pelo grupo aconteciam nas ruas da Região Metropolitana, em assaltos com motocicletas ou a pé.



Segundo a delegada Beatriz Leite, da Policia Civil, a corporação identificou um aumento nos roubos de artigos de ouro nos últimos meses. "Era um grupo organizado que cometia esses assaltos em muitos lugares. Do último trimestre do ano passado até o início deste ano, identificamos um aumento nesse tipo de ocorrência. A gente acredita que agora teremos um arrefecimento dos crimes dessa natureza, porque os grupos responsáveis estão sendo identificados", disse.

Ao todo, de acordo com a Polícia Civil, 15 pessoas foram presas neste ano por envolvimento em roubos de objetos de ouro na Região Metropolitana do Recife.

