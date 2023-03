A- A+

Região Metropolitana do Recife Preso suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira em São Lourenço da Mata Homem não aceitava o fim do relacionamento e esfaqueou a vítima

Um homem de 43 anos foi preso suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, de 41 anos, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, ele não aceitava o fim do relacionamento e esfaqueou a vítima.

O crime aconteceu no último domingo (26), na Estrada da Manguba. A mulher havia chegado ao trabalho de moto com o irmão, quando foi surpreendida pelo suspeito com golpes de arma branca.

Na ocasião, o irmão da vítima tentou impedir o crime e também foi esfaqueado. O homem fugiu em uma moto e os dois feridos chegaram a ser socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço da Mata.



Na manhã desta quinta-feira (2), a PCPE cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que foi encontrado no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

Além da tentativa de feminicídio, ele também responderá por tentativa de homicídio contra o irmão da ex-companheira.

Segundo a PCPE, o relacionamento foi marcado por constantes agressões físicas e psicológicas por parte do homem, que costumava ficar muito agressivo quando consumia bebida alcoólica. O investigado também é suspeito de atear fogo na casa do pai da vítima em novembro de 2022.



Outras informações sobre a prisão serão repassadas pela corporação ao longo desta quinta-feira (2).

Veja também

taiwan EUA anuncia venda para Taiwan de R$ 3,2 bi em munição para F-16