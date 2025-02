Preso suspeito de matar mulher trans a facadas, no Cabo de Santo Agostinho

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu preventivamente um homem suspeito de matar uma mulher trans a facadas, em dezembro do ano passado.

Myrella Albuquerque da Silva tinha 22 anos e foi encontrada dentro de um centro de acolhimento e apoio a pessoas que fazem uso de drogas e estão em situação de vulnerabilidade social, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 17h45 do dia 25 de dezembro, em pleno Natal. A vítima foi atingida pelos golpes de faca enquanto dormia ao lado do suspeito, que também era beneficiário do projeto social.

Myrella foi a óbito no local. Antes mesmo da chegada de agentes policiais, o principal suspeito de cometer o homicídio ameaçou a equipe que trabalha na casa de acolhimento e fugiu.

O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife.

Mais informações sobre a prisão serão repassadas em coletiva de imprensa nesta terça-feira (04), às 11h, no auditório da Sede Operacional da PCPE (prédio azul).



