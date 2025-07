A- A+

POLÍCIA Preso suspeito de roubar farmácia em Olinda; Polícia diz que ele participou de mais de 20 assaltos Segundo a Polícia Civil, homem é investigado por participar de 22 roubos a farmácias no Recife e na Região Metropolitana

Um homem de 30 anos suspeito de roubar uma farmácia no bairro de Casa Caiada, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi preso em flagrante. Ele é investigado por participar de outros 22 roubos a farmácias do Recife e da Região Metropolitana.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o crime em Olinda aconteceu por volta das 22h da última segunda-feira (21). A prisão, feita por policiais da Delegacia de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, aconteceu na terça-feira (22).

Investigações policiais mostraram que o suspeito entrou na farmácia no bairro de Casa Caiada usando moletom cinza, chapéu preto e calça escura.

O suspeito rendeu quatro funcionários da loja e os levou ao andar superior, onde exigiu que o dinheiro do cofre fosse colocado em uma sacola, fugindo em seguida.

Denúncias anônimas e cruzamento de dados do setor de inteligência levaram os policias civis a identificarem o suspeito. Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica por conta de uma prisão em flagrante registrada em 13 de julho último.

Diligências contínuas resultaram na localização e prisão do homem, que foi conduzido à Delegacia de Casa Amarela para a lavratura do auto de prisão em flagrante por roubo majorado em estabelecimento comercial.

As investigações seguem em andamento para, segundo a Polícia Civil, apurar possíveis conexões com outros crimes semelhantes e participação de outros envolvidos.

"Foi uma prisão extremamente importante para trazer segurança à sociedade pernambucana, uma vez que o individuo é apontado inicialmente como autor de pelo menos 22 assaltos a farmácias no Recife e cidades da Região Metropolitana", afirmou a gestora da 5ª Delegacia Seccional, delegada Bárbara Fort.

Na semana passada, a Polícia Civil prendeu outro homem suspeito de roubar farmácias no Recife. Ele é investigado por pelo menos seis crimes.

