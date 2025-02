A- A+

prisão Preso trio suspeito de matar jovem após confundi-lo com membro de facção rival, em Jaboatão O crime aconteceu em outubro de 2023, em uma barbearia em Jardim Monte Verde; a vítima não tinha antecedentes criminais

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu três homens suspeitos de matar o jovem Rafael Felipe da Silva, de 19 anos, por engano após confundi-lo com membro de facção rival na disputa por tráfico de drogas.

O crime aconteceu em outubro de 2023, em uma barbearia em Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

De acordo com a corporação, Rafael foi morto a tiros na barbearia na noite do dia 24 de outubro. Bandidos armados entraram na barbearia, expulsaram os demais clientes e balearam a vítima pelo menos seis vezes. Ele foi atingido na cabeça, tronco e membros.



À época, o assassinato do jovem que não tinha antecedentes criminais, comoveu a comunidade. Em dezembro de 2024, o trio chegou a ser denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) pelo crime.

Mais informações sobre o caso e sobre as prisões nesta terça-feira (04), às 10h30, no auditório da Sede Operacional da PCPE (prédio azul).

