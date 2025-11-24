Seg, 24 de Novembro

REBELIÃO

Presos ateiam fogo em colchões após apreensão de bebida alcoólica no Complexo de Hortolândia

Princípio de rebelião foi causado por apreensão de bebidas artesanais no dia anterior; segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), não houve registro de feridos ou reféns

Presos ateiam fogo em penitenciária em Hortolândia, no interior de São PauloPresos ateiam fogo em penitenciária em Hortolândia, no interior de São Paulo - Foto: Reprodução

Presos da Penitenciária 3 (P3) do Complexo Hortolândia-Campinas, no interior de São Paulo, atearam fogo em colchões e danificaram portas da penitenciária na manhã desta segunda-feira, 24, em um princípio de rebelião.

O ato foi contido por policiais penais. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), não houve registro de feridos ou reféns. Segundo a pasta, o princípio de rebelião ocorreu após a apreensão, no dia anterior, de bebida alcoólica artesanal.

De acordo com a SAP, a Polícia Penal opera dentro dos padrões de segurança e disciplina. O ato coletivo de indisciplina em um dos pavilhões foi controlado com o apoio da Célula de Intervenção Rápida (CIR).

"Os presos danificaram portas automatizadas de celas e atearam fogo em colchões e outros objetos, após Policiais Penais apreenderem, no dia anterior, bebida alcoólica artesanal. Os custodiados estão contidos pela CIR. Os envolvidos serão transferidos para outros presídios paulistas", diz a secretaria em nota.
 

