Presos dois homens envolvidos na chacina de São João; arma é apreendida

A- A+

Dois homens envolvidos na chacina de São João, que resultou na morte de cinco pessoas de 2 a 27 anos, foram presos, nesta sexta-feira (27), pela Polícia Civil de Pernambuco. A corporação informou que uma arma foi apreendida e perícia deverá apontar se foi ou não a mesma usada no crime, que ocorreu na noite de quinta-feira (26), na cidade do Agreste do Estado localizada a 230 quilômetros do Recife.

A Polícia Civil de Pernambuco, em nota, informou que "empreendeu diligências ininterruptas" desde o crime. "O inquérito policial segue sob responsabilidade da 22ª Delegacia de Polícia de Homicídios" – a delegacia fica em Garanhuns, também no Agreste.

O trabalho da Polícia Civil segue integrado às demais forças de segurança. "Estão envolvidas as polícias Militar, por meio de unidades de área e especializadas, e Científica, realizando as perícias criminais e exames necessários", explica a corporação.

"As forças de segurança se solidarizam com os familiares das vítimas, pessoas que presenciaram a investida ou que, de alguma forma, foram afetadas por esse ato criminoso de extrema violência e gravidade", lamenta a Polícia Civil.

A polícia disse ainda que novos pronunciamentos serão dados apenas "em momento oportuno". "A determinação é para não haver descanso até a conclusão dos trabalhos, com a devida resposta dada à sociedade", completa a corporação.

A chacina

Várias pessoas estavam em um espetinho na avenida Coronel João Fernandes, no centro da cidade, quando homens ainda não identificados chegaram ao local e começaram a atirar.

As vítimas foram identificadas como:

- Maria Sophia Gonçalves da Silva, de 2 anos;

- Durval Roberto Pereira Neto, de 21 anos;

- Lucas Pereira de Andrade, de 23 anos;

- Valderlan Vinícius Bezerra Alves, de 23 anos;

- Vinícius Ravelly Ferreira Cavalcante, de 27 anos.

Três das vítimas morreram ainda no local - Lucas, Valderlan e Vinícius. As outras duas - Maria Sophia e Durval - chegaram a ser socorridas para o Hospital Dom Moura, em Garanhuns, também no Agreste do Estado, mas não resistiram.

Outras cinco pessoas feridas foram socorridas para a mesma unidade hospitalar, com quadro estável.

Informações iniciais da Secretaria de Defesa Social (SDS) indicam que a investida criminosa ocorreu motivada "pela rixa de grupos ligados ao tráfico de drogas". A pasta também informou que dará outras informações apenas quando os trabalhos investigativos forem concluídos.

De acordo com o prefeito da cidade, Wilson Lima, em fala à Folha de Pernambuco, o alvo dos criminosos seria Lucas Pereira, uma das vítimas fatais, que teria envolvimento com tráfico de drogas. O gestor pretende viabilizar uma intervenção na segurança pública municipal.

Veja também

caso flordelis Netas de Flordelis anunciam bazar com roupas da ex-deputada