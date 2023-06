A- A+

Rio de Janeiro Presos em flagrante por pichar muro no Cristo Redentor, colombianos voltam ao local para limpar Caso aconteceu no último fim de semana e foi interrompido por agentes do Segurança Presente

Três colombianos estiveram no Cristo Redentor neste fim de semana, mas não foi para um passeio. No sábado (3), o trio esteve no local e pichou o muro do estacionamento do monumento, que fica em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio.



Eles, que foram presos em flagrante por agentes do Segurança Presente da região, e autuados pela Polícia Federal, retornaram nesse domingo (4) para limpar as paredes e retirar a tinta.

De acordo com o Segurança Presente, a prisão dos estrangeiros aconteceu depois que os policiais do Cristo Presente foram avisados que um grupo pichava áreas do Cristo. Segundo os agentes, os homens tentaram negar, mas foram encontradas as latas de tinta usadas pelo trio.

O grupo foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, onde assinou um termo de compromisso de não deixar o país e comparecer a um Juizado Especial Federal para a audiência sobre o caso. Eles firmaram um compromisso com o Santuário do Cristo Redentor de fazer a limpeza do muro.

Um dos cartões postais mais famosos do Brasil, o Cristo Redentor é uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. A imponente estátua de braços abertos sobre a cidade do Rio de Janeiro fica dentro do Parque Nacional da Tijuca, primeira floresta replantada do mundo, que promove a preservação de fauna e flora.

