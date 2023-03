A- A+

Operação Normandia Presos em Pernambuco dois membros de facção que ordenou ataques no Rio Grande do Norte Facção é investigada por tráfico de drogas, roubos e homicídios

Dois integrantes de uma facção criminosa com atuação no Rio Grande do Norte foram presos, na última sexta-feira (24), no bairro de Beberibe, na Zona Norte do Recife. Segundo informou a Polícia Federal, nesta segunda-feira (27), os presos têm 28 e 29 anos e estavam escondidos em Pernambuco porque cometeram um homicídio na cidade potiguar de Nísia Floresta.

A polícia disse que os dois eram alvos da Operação Normandia, cujo um dos investigados era líder da facção e foi apontado como responsável por ordenar os ataques da onda de violência que assolou Natal e diversas cidades do interior potiguar nos últimos dias.

"Não há evidências de que os dois presos tenham participação nos atentados ocorridos nos últimos dias, já que estavam escondidos em Pernambuco há algum tempo", explicou a PF.

A ação foi realizada no interesse de inquérito policial, em que se se identificou a atuação de uma facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas e outros crimes graves, como roubos e homicídios.

Ainda de acordo com a PF, os dois confessaram que integram a facção ao serem ouvidos por delegados da Polícia Federal e da Polícia Civil. "A morte teria ocorrido como vingança contra o matador de um primo deles, cujos mandantes teriam sido líderes da facção", completou a polícia.

Após serem submetidos a exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML), ambos foram recolhidos no Centro de Observação e Triagem Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, onde ficarão à disposição da Justiça do Rio Grande Norte.

Inquérito policial instaurado no ano de 2022 identificou a atuação da facção. Os investigados poderão responder por organização criminosa e tráfico de drogas e, se condenados, cumprir pena de até 23 anos de reclusão.

Veja também

taiwan Ex-presidente de Taiwan inicia polêmica visita à China