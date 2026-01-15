A- A+

OPERAÇÃO Presos no Ceará suspeitos de aplicar golpes com falsos anúncios de venda de veículos em Pernambuco Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão e 11 de busca e apreensão domiciliar

Membros de uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes por meio de falsos anúncios de vendas de veículos são alvos de operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). A ação contou com atuação de 60 policiais civis e com o apoio da Polícia Civil do Ceará e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Contra os suspeitos estão sendo cumpridos oito mandados de prisão e 11 de busca e apreensão domiciliar. Eles atuavam em Pernambuco, mas estavam no Ceará, nas cidades de Fortaleza, Itaitinga e Pacatuba.

O grupo é investigado por lavagem de dinheiro, falsa identidade e estelionato qualificado, por meio de fraude eletrônica.

A 2ª Operação de Repressão Qualificada de 2026, denominada "Network", foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (15), e está sob responsabilidade da delegada Camila Nogueira, titular da 24ª Delegacia Seccional de Araripina, no Sertão.

De acordo com Camila Nogueira, a operação iniciou em 2023, quando vítimas da cidade de Araripina procuraram a delegacia para informar que tinham sido vítimas de golpes via fraudes eletrônicas.

"Elas foram atraídas por anúncios em sites fraudulentos, anúncios de vendas de veículo, e, acreditando estar comprando um veículo, fizeram transferência Pix para esse grupo criminoso", afirmou a delegada.

Somente após o prejuízo, as vítimas perceberam que se tratava de um golpe. Desde então, a polícia iniciou o mapeamento da atuação dos criminosos e verificou mais de 100 boletins de ocorrência de nove estados envolvendo a ação dos suspeitos.

"É um grupo que tem boletim de ocorrência já agora do ano de 2026 e está na ativa desde 2023, praticando esse tipo de golpe e levando vítimas vulneráveis a terem esse tipo de prejuízo", destacou a delegada.

Os golpes eram aplicados pelas redes sociais e telefones. Até o momento, cinco pessoas foram presas em Fortaleza e 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Suspeitos foram presos no Ceará | Foto: PCPE/Divulgação

"Foram ouvidas oito pessoas e algumas das pessoas presas nessa fase tinham vínculos com facção criminosa no Ceará, inclusive, pessoas já integrantes do sistema prisional. Foram cumpridas buscas na penitenciária de Itaitinga (PE)", afirmou Camila Nogueira.

Até o momento, foram apreendidos 20 celulares, 23 chips com DDDs de vários estados, uma CPU, um notebook. Além disso, 92 páginas fraudulentas, onde os anúncios eram feitos, foram derrubadas pela polícia.

As investigações seguem com a análise do material apreendido e a possibilidade de identificar a participação de outros envolvidos.

