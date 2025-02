A- A+

POLÍCIA Motociclista por app e estudante de Direito são presos com notas falsas na Zona Norte do Recife Em depoimento, homem afirmou que esposa coleciona notas falsas. Os dois estavam com R$ 500 em cédulas falsificadas

Um homem de 21 anos e uma mulher de 19 foram presos no Recife com R$ 500 em notas falsas. Segundo a Polícia Federal (PF), o casal foi flagrado ao receber uma encomenda postal contendo cédulas falsas.

O homem trabalha como motociclista por app e a mulher é estudante de Direito. Em depoimento, o homem chegou a dizer aos policiais que a esposa coleciona notas falsas, mas "não descartava a possibilidade de repassar as notas no comércio", segundo a PF.

O flagrante aconteceu no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte da Capital pernambucana, na tarde da última terça-feira (28) e foi divulgado no domingo (2) pela PF.

Segundo a PF, os agentes "receberam informações sobre envio de remessa suspeita de conter cédulas falsas". Dessa forma, os policiais monitoraram a entrega e abordaram os suspeitos após eles receberam o pacote. O suspeito afirmou ter comprado as notas falsas por R$ 130.

"Parte das cinco cédulas de R$ 100 apreendidas apresentavam numeração repetida", acrescentou a corporação, dizendo ainda que os dois foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal no Recife, onde foram indiciados por crime de moeda falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal, com pena de três a 12 anos e multa.

O casal passou por audiência de custódia e foi liberado em audiência de custódia. Os dois responderão ao crime em liberdade.

