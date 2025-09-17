A- A+

OPERAÇÃO SILLAGE Presos em Olinda suspeitos de roubar cargas de transportadoras de perfumes na RMR Itens como perfumes, cremes, desodorantes e outros cosméticos foram apreendidos na operação

Dois homens, de 28 e 30 anos, foram presos nessa terça-feira (16) suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em roubar transportadoras de perfumes de uma grande empresa nacional.

A Polícia Civil de Pernambuco, responsável pela execução da Operação Sillage ("rastro de perfume", na tradução do francês), informou que as prisões aconteceram no bairro de Tabajara, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Os dois já foram encaminhados para o sistema prisional.

Ainda de acordo com a polícia, os roubos contra as transportadoras eram praticados com "grave ameaça e emprego de arma de fogo".

"As investigações revelaram que o grupo atuava de forma reiterada em diversas cidades da Região Metropolitana do Recife, sendo reunidos elementos probatórios que fundamentaram as medidas judiciais cumpridas na operação", disse a corporação.

Contra os dois, foram expedidos mandados de prisão preventiva e de busca domiciliar. Durante o cumprimento da operação, policiais encontraram materiais ditos como "de interesse para o inquérito policial", como perfumes, cremes, desodorantes e outros cosméticos, que foram apreendidos.

"As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos nas ações criminosas", completou a polícia.

A operação, presidida pela delegada Euricélia Nogueira, contou com a participação de equipes das delegacias do Varadouro, Peixinhos e Rio Doce no cumprimento dos mandados.

Carga com diversos itens foi apreendida com os suspeitos e servirá de subsídio para as investigações | Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação

