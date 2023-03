A- A+

Segurança Presos são atingidos por armas de fogo no Complexo Prisional do Curado Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Pernambuco (Sinpolpen-PE) destaca ação realizada no pavilhão N do Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros (PJALLB)

Cinco presos foram feridos por armas de fogo - disparadas por outros presos - no pavilhão N do Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros (PJALLB) Complexo Prisional do Curado, na Zona Oeste do Recife, neste domingo (19).

Segundo o Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Pernambuco (Sinpolpen-PE), três presos foram liberados pelo Hospital Otávio de Freitas, localizado no Bairro de Tejipió, Zona Oeste do Recife, e outros dois seguem internados, sendo um em estado grave.

Segundo informações do Sinpolpen-PE, um dos agressores está detido desde 2014. "Os Policiais Penais do plantão conjuntamente com o Grupo de Operações e Segurança(GOS) formado por policiais penais realizaram a contenção do pavilhão (N), realizaram revista e contenção de presos e pegaram vários ilícitos como drogas-, celulares e outros ilícitos", diz a nota do Sindicato.

Veja também

