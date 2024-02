A- A+

POLÍCIA Presos seis homens por tráfico de drogas de Itamaracá; grupo pode estar ligado a mortes de crianças Há a possibilidade de eles terem atuado no assassinato de uma criança de 10 anos e de um bebê de 10 meses no município

Seis homens foram presos por envolvimento no tráfico de drogas em Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Há, ainda, a suspeita de que eles possuem participação nos assassinatos de uma criança de 10 anos, baleada junto com outros dois irmãos na última quinta-feira (22), e de um bebê, no dia 17 de fevereiro, ambos crimes no município.

As forças de segurança esclarecem que a ligação com as mortes das crianças é apenas uma possibilidade e que os suspeitos foram detidos e são investigados, principalmente, por envolvimento em organizações criminosas.



"A gente não pode afirmar, ainda, a participação nos assassinatos porque não temos prova cabal. Há, sim, a possibilidade, mas a investigação corresponde em primeira instância ao envolvimento no tráfico de drogas na área. Como eles disputam território em Itamaracá e fazem parte dessas facções, com os crimes cometidos contra inocentes nos últimos tempos, estamos levando a hipótese em consideração", explicou o delegado seccional de Paulista, Adyr Martens.

As detenções foram realizadas em conjunto pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) - que prendeu dois homens -, e pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) - que deteve mais dois. Os outros dois suspeitos foram presos pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), mas não foram passados mais detalhes sobre eles. De acordo com as corporações, todos possuem envolvimento com tráfico de drogas.

Os homens presos pela PCPE têm 20 e 27 anos. Um é de Olinda - integrante de uma organização criminosa -, e outro da Bahia. Com eles, foi apreendida uma pistola calibre 9mm de fabricação israelense com numeração suprimida e munições.

"Um deles nos deu um outro nome e foi autuado em flagrante delito por associação com o tráfico de drogas. Na audiência de custódia, recebemos informações de que ele tem um mandado de prisão na Bahia por homicídio. Foi suspensa a audiência, e ele foi autuado por falsidade ideológica", revelou o delegado titular da Delegacia de Itamaracá, Gilmar Rodrigues.

"Confirmação informal"

Os dois presos pela PMPE têm 20 e 23 anos e, com eles, foi encontrada um rifle carabina de calibre 44 mm. Eles tentaram fugir durante a ação policial, mas foram dominados. Um deles chegou, inclusive, a confessar informalmente sua participação no assassinato do bebê de 10 meses.

"Durante a prisão, foi confirmado, informalmente, que ele teria participado do crime e, após esse atentado, mais ou menos 30 minutos depois, eles tentaram matar um desafeto na rua de trás. Os dois confirmaram isso para mim e para o meu efetivo, com o objetivo de executar esse outro indivíduo con pistola calibre 380 mm", afirmou o sargento da PMPE, Carlos Alexandre.

Relembre os casos

Três crianças foram baleadas por criminosos que invadiram uma casa em Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife, no fim da noite de quinta-feira (22). Uma das vítimas, um menino de 10 anos, morreu. A ação criminosa aconteceu na comunidade da Biquinha, no bairro do Pilar.

As primeiras informações indicam que a família estava dormindo em casa quando homens encapuzados chegaram. Vídeo que circula nas redes sociais mostra a casa da família onde estão as três crianças baleadas. Uma delas estava em uma rede e outra, no chão. A terceira aparece em cima de uma cama.

Essa é a segunda criança morta após bandidos invadirem uma residência em Itamaracá este mês. No dia 17, um bebê de 10 meses foi morto a tiros, na comunidade Roque Santeiro. O bebê foi identificado como Gael Lourenço França do Carmo. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o grupo armado entrou no local, fez vários disparos e fugiu em seguida.

