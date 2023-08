Presos suspeitos de roubar carro-forte em frente à empresa de valores em Olinda

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco efetuou a prisão de suspeitos de roubar um carro-forte da Preserve em frente a uma empresa de valores, em 8 de novembro de 2022, no bairro de Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Dos quatro alvos de prisão, dois foram presos na deflagração da operação, na última segunda-feira (14), um já estava no sistema prisional e o outro morreu recentemente.

Três mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. As ordens judiciais foram direcionadas a endereços no Recife e em Altinho, no Agreste do Estado.

O crime aconteceu quando vigilantes desembarcavam valores do carro-forte para a base da seguradora.

Os criminosos estavam fortemente armados e dispararam contra os profissionais. Um malote com uma quantia não revelada foi roubado.

De acordo com o delegado Álvaro Grako, o grupo praticava de forma reiterada investidas criminosas contra instituições financeiras e carros-fortes.

"Alguns carros foram abandonados pelos elementos durante a ação criminosa", detalhou o delegado, que citou que, na troca de tiros, os criminosos abandonaram um carro ainda no local da investida e, logo após, outro que havia sido roubado de uma loja de veículos durante a fuga.

"Diante dessas informações, a gente conseguiu evoluir e conseguiu indivualizar quatro [suspeitos]", completou Álvaro Grako.

Oito criminosos participaram da ação com armas de grosso calibre. "Tiveram a coragem, a audácia e a ousadia de investir contra um carro-forte em frente à base de valores, quer dizer, é até isso que dá nome à operação: 'Escotilha', que é um sistema de segurança dos carros-fortes e de seguradores de valores de onde os vigilatnes podem disparar estando protegidos", acrescentou o delegado.

No momento do cumprimento dos mandados, um chegou a tentar fugir, mas foi capturado já que a residência onde estava havia sido cercada. O segundo não ofereceu resistência à prisão.

"Todos eles constam com uma ficha criminal extensa, são bastante conhecidos da Delegacia de Roubos e Furtos. Inclusive, quando nós vimos a filmagem [do roubo], dois investigadores imediatamente já os reconheceram", finalizou Álvaro Grako.

As investigações também apontaram que dois dos presos participaram de um roubo a uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF), no Recife.

Assaltantes usaram coletes na investida criminosa (Foto: Reprodução/Polícia Civil de Pernambuco)

O assalto

De acordo com a Polícia Militar, os vigilantes estavam levando sacos de dinheiro para a empresa quando houve a abordagem dos criminosos, na tarde de 8 de novembro de 2022. Os assaltantes portavam armas de fogo e usavam coletes à prova de balas.

Os vigilantes reagiram e os suspeitos se dividiram em dois grupos, sendo que um fugiu no sentido PE-15, tendo roubado um Palio, e o outro escapou no sentido da Estrada de Belém, em um Sandero, segundo a Polícia Militar.

A polícia disse, em nota, que imagens de câmera de segurança mostram que um dos homens, na fuga, "cai aparentemente ao ser baleado". A Polícia Civil de Pernambuco investigou o ocorrido através da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos.

Um dos envolvidos no assalto foi preso um dia depois após ter desativado o sinal da tornozeleira eletrônica que usava no momento do crime. O homem tem 41 anos e foi autuado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação.

O homem estava em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, e, segundo a Polícia Civil, teria se deslocado, na manhã da terça-feira, até um hospital particular e, em seguida, próximo ao meio-dia, o sinal da tornozeleira teria desaparecido, só retornando ao final da tarde - período que coincide com o assalto ao carro-forte.

