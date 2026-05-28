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POLÍCIA Presos suspeitos de tentar controlar bairros do Recife pela exploração de serviços de internet Cinco pessoas foram presas; além disso, seis mandados de prisão e 14 de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos

Suspeitos de tentar impor o controle territorial em bairros do Recife pela exploração clandestina de serviços de internet são alvos da operação "Sinapse", realizada nesta quinta-feira (28), pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Cinco pessoas foram presas, além disso, seis mandados de prisão e 14 de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos, expedidos pela 3ª Vara Criminal da Capital.

O líder da organização criminosa e a companheira, suspeita de participação em crimes relacionados à lavagem de dinheiro, foram localizados em Lagoa do Carro, na Mata Sul, enquanto as demais prisões ocorreram no Recife. Um dos alvos já estava recolhido no sistema prisional.

As investigações foram iniciadas em maio de 2025 e apontaram a atuação de uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, ameaça e extorsão.

Segundo o delegado Vitor Freitas, responsável pela investigação, o grupo criminoso vinha monopolizando o fornecimento ilegal de internet em comunidades da capital pernambucana.

“Eles são extremamente organizados e atuavam de forma remota em diversos bairros do Recife, praticando tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, extorsão e ameaças. Além disso, exigiam que moradores contratassem exclusivamente o serviço de internet fornecido pelo próprio grupo criminoso”, informou o delegado.

Além disso, as investigações identificaram que integrantes da organização vandalizavam equipamentos de empresas legalizadas e ameaçavam funcionários responsáveis pela manutenção dos serviços para impedir a atuação regular das operadoras.

“Empresas legalizadas eram impedidas de atuar na região mediante ameaças praticadas por homens armados ligados ao grupo. Eles tentavam ocupar territorialmente essas áreas utilizando equipamentos próprios de internet e também câmeras de monitoramento clandestinas”, explicou Vitor Freitas.

Câmeras para monitorar polícia e moradores

O grupo instalava câmeras em vias públicas e, de acordo com a PCPE, os equipamentos tinham múltiplas funções criminosas, incluindo o monitoramento da população, o controle da atividade de tráfico de drogas e o acompanhamento das ações policiais nas comunidades.

“Com a deflagração da operação e o início da retirada desses equipamentos clandestinos, conseguimos promover uma reocupação do estado em territórios que estavam sendo alvo de tentativa de dominação por parte desse grupo criminoso”, afirmou o delegado.

Câmeras, celulares, documentos e outros materiais que irão subsidiar o aprofundamento das investigações foram apreendidos nesta quinta-feira (28).

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