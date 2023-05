A- A+

SAÚDE Pressão alta: aplicativo criado por brasileiros ajuda a reduzir o consumo de sal no dia a dia Chamado de "Sal na Medida", o programa contabiliza a quantidade da substância usada no preparo das refeições

Uma pesquisa da Faculdade de Enfermagem da Unicamp propôs uma solução simples, acessível e que, segundo estudo, pareceu ser eficaz na diminuição no consumo do sal durante as refeições o que poderia reduzir os casos de pressão alta no país.

Os pesquisadores criaram um aplicativo de celular chamado “Sal na Medida”, que contabiliza a quantidade de sal usada no preparo das refeições. A pesquisa, que ocorreu entre outubro de 2021 e agosto de 2022, foi aplicada e testada em cerca de 43 participantes entre 20 e 59 anos.

Essas pessoas utilizaram o aplicativo por dois meses, registrando todos os dias o quanto de sal era usado no preparo dos alimentos. A meta era que esse montante não ultrapassasse 3 gramas, já que o restante dos 5 gramas diários recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) viria de outras fontes, como o sal natural dos alimentos e de produtos processados e ultraprocessados. Os usuários também tinham acesso a conteúdos informativos, tais como vídeos de orientação sobre como medir o sal e receitas para substituí-lo.

Depois dos 60 dias, foi observado que o consumo do sal caiu de 4,6 gramas por dia, no início da pesquisa, para 3,5 gramas. Além disso, 67% dos participantes demonstraram disposição em continuar reduzindo a ingestão de sal no dia a dia.



Milena Perin, criadora do aplicativo, contou que os resultados surpreenderam até mesmo os usuários que não imaginavam que consumiam tanto sal por dia. “Essa foi uma intervenção de longo prazo, que facilitou a criação de novos hábitos. O consumo de sal realmente diminuiu e parte das pessoas acompanhadas queria continuar usando o aplicativo, por ter percebido a diferença que o recurso fez”, diz.

Segundo a autora do estudo, a mudança de comportamento também foi detectada na disposição e no autoconhecimento dos voluntários: no final da pesquisa, 93% diziam consumir no máximo 3 gramas de sal adicionado, contra 53% no início.

Veja também

SAÚDE Brasileiro morre de catapora no Chile: os sintomas e riscos da doença em adultos