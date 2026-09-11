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Conflito Pressões dos EUA são 'críticas e perigosas', segundo presidente do Irã "Quando um país sofre pressões políticas e militares sobre seu comércio, sua energia, suas infraestruturas e seu sistema financeiro, as repercussões vão além de suas fronteiras", acrescentou Masoud Pezeshkian

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, considerou nesta sexta-feira (11) que as pressões exercidas pelos Estados Unidos contra seu país "alcançaram uma fase crítica e perigosa", durante um discurso na Índia na véspera da cúpula de líderes do bloco de países emergentes Brics.

"O Irã sofreu duras sanções nos últimos anos e estas pressões alcançaram uma fase crítica e perigosa nos últimos meses após a agressão militar dos Estados Unidos e Israel contra o Irã", declarou o mandatário iraniano, acrescentando que "o mundo atual atravessa um período de complexidade sem precedentes".

"Quando um país sofre pressões políticas e militares sobre seu comércio, sua energia, suas infraestruturas e seu sistema financeiro, as repercussões vão além de suas fronteiras", acrescentou Pezeshkian.

O Irã, cuja economia foi enfraquecida por décadas de sanções internacionais, foi atacado em 28 de fevereiro por Estados Unidos e Israel. Em retaliação, Teerã bloqueou o estratégico Estreito de Ormuz, por onde transitava 20% do petróleo mundial antes da guerra.

Tal bloqueio, que continua seis meses após o início das hostilidades, segue impulsionando os preços em escala mundial.

Pezeshkian, que faz sua primeira visita oficial à Índia, será recebido nesta sexta-feira pelo primeiro-ministro do país, Narendra Modi, para uma reunião bilateral, segundo a diplomacia indiana.

O fórum do Brics foi criado em 2009 para reunir as principais economias emergentes — Brasil, Rússia, Índia e China, às quais logo se somou a África do Sul — à margem das instituições dominadas pelos Estados Unidos e pelas potências ocidentais, como o G7.

Desde então, o bloco foi ampliado para incluir Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

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