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Histórias Prestes a lançar livro, médica compartilha descoberta de câncer de mama enquanto amamentava Lançamento da obra está previsto para acontecer em maio de 2027

Não são raros os casos de pessoas que, justamente em um dos melhores momentos da vida, o chão vem a desabar de repente com uma grande adversidade. Com a médica hematologista Lorena Corrêa não foi diferente. Enquanto vivia um período de crescimento profissional e ainda amamentava a filha mais nova, a profissional de saúde descobriu um câncer de mama em maio de 2023, o que exigiu não só apoio familiar, mas um processo de aprendizado.

Em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, com a âncora Simone Ventura, nesta quarta-feira (14), Lorena recordou os sinais da doença enquanto ainda cuidava de Ana, recém-nascida e a caçula da casa. A médica ressaltou que tudo aconteceu de repente e o susto se tornou em experiência que compartilhará por meio do livro “Quando comecei a escrever, parei de chorar”, com previsão de lançamento para maio de 2027.

Diagnóstico

“Na época estava amamentando, minha bebê tinha quatro meses, então naquele momento meu leite tinha descido e, quando isso acontece, você está o tempo todo pegando no peito e não tinha realmente nada”, começou.

Por ser da área da sáude e ter conhecimentos técnicos, além de já estar na segunda maternidade, Lorena notou algo diferente e que chamou atenção. “Era uma linha de retração, parecia uma estria nova. Que bom que eu já tinha amamentando antes, que sabia que aquilo não era para aparecer e duvidei que era aquilo que estava vendo”, explicou.

Após cerca de um mês, o diagnóstico já estava determinado e a hematologista tinha câncer de mama, que cresceu rápido e exigiu cuidados imediatos. A emergência de ter um resultado breve foi um dos trunfos da recuperação.

Dra. Lorena Corrêa em entrevista na Rádio Folha 96,7 FM - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A médica ressaltou que independente da diferença de tempo de um exame para o outro, se houver alguma alteração, é importante agir.

“Para mulheres que nunca tiveram câncer de mama ou que não tenham parentes de primeiro grau diagnosticada, os exames são de um em um ano, mas se há alguma alteração no mais recente é preciso repetir”, informou a médica Lorena Corrêa.

Mudanças

Com o diagnóstico, a paciente e toda rede de apoio mergulharam em um lugar desconhecido, cercado de medo, dúvidas e incertezas. Lorena ressalta que diversas mudanças psicológicas ocorrem durante o processo do câncer e aponta a necessidade de contar com a sensibilidade das pessoas próximas.

“Entender que você precisa de ajuda é algo absolutamente necessário, não só saber que precisa, mas saber pedir”, explicou.

O livro é construído a partir de manuscritos que a médica produziu em seu diário pessoal. A autora parte do ponto que há muita vida durante o processo de tratamento da doença.

"Programe-se para ter uma vida mais leve", pregou a hematologista Lorena Corrêa em entrevista na Rádio Folha 96,7 FM

“O que eu tento sempre mostrar é o quanto de vida acontece enquanto você passa os perrengues da vida. Independente do que aconteça, você está vivo. É preciso fazer o que se tem que fazer e você vai administrando”, iniciou.

Lorena afirma que o câncer traz diversos aprendizados individuais, mas que também é algo coletivo, além de ser um processo não linear.

“A ideia é trazer a mensagem que há coisas muito simples, que você pode fazer todo dia durante o tratamento, mas o processo do adoecimento e a cura é um processo que não é linear, que não termina quando o processo acaba”, concluiu.



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