Preta Gil desmente boatos sobre sua morte: "tô vivíssima, gente"

A- A+

A cantora Preta Gil desmentiu na sexta-feira (21) rumores sobre sua morte que circulavam nas redes sociais. "Ainda estou por aqui e estarei por muito tempo", afirmou nos stories do Instagram.

Preta também questionou o motivo da disseminação da fake news. "Como a pessoa tem coragem de inventar um negócio desse? Eu não consigo entender", declarou.

No último domingo (16), em entrevista ao Fantástico, a artista detalhou seu estado de saúde. Após receber alta hospitalar, ela disse estar fragilizada, mas otimista. "Ainda com o corpo debilitado, com drenos, sondas, ainda invadida", explicou.

A cantora segue o tratamento contra um câncer e viajará para Nova York em abril para utilizar novos medicamentos em fase final de estudo.

Veja também