Legado Preta Gil foi casada com o ator Otávio Müller, com quem teve seu único filho Os dois chegaram até a viver no Copacabana Palace, patrocinador de uma das peças do ator

Preta Gil foi mãe de apenas um filho, Francisco, hoje com 30 anos. Ele é fruto do relacionamento da cantora e empresária com o ator Otávio Müller, o primeiro namorado de Preta. A artista morreu neste domingo, aos 50 anos, em razão de complicações de um câncer de intestino.

Otávio, que estreou na TV na novela "Vale tudo", em 1988, começou a namorar Preta quando tinha 26 anos e ela, 16. Era o ano de 1990. Antes disso, Preta só havia tido uma namorada, Adriana, como é contado na autobiografia "Preta Gil: Os primeiros 50" (Editora Globo), lançado em agosto de 2024.

"A gente formou uma dupla. Uma dupla incrível e engraçada", contou Preta no livro.

Os dois moraram juntos em São Paulo, época em que o ator encenava peças por lá e Preta trabalhava na agência de publicidade DM9. Quando ela ficou grávida de Francisco, o casal voltou para o Rio e foi morar... no Copacabana Palace.

"Uma curiosidade da época é que o apartamento em que o Otávio morava estava sublocado e só iam devolver dali a três meses. Como a peça que ele fazia tinha o apoio do hotel Copacabana Palace, fomos morar lá. Sem um tostão no bolso e vivendo no Copa", escreveu.

O menino nasceu em 20 de janeiro de 1995, quando Preta e Otávio já moravam num apartamento na Gávea. No fim do mesmo ano, os dois se separaram, mas continuaram bons amigos.

"O amor se transformou. Se transformou numa coisa linda, de amizade. Mas o casamento acabou"

