Preta Gil ganha estátua ao lado do pai, Gilberto Gil, em Copacabana
Monumentos são do mesmo artista que assina homenagens e Moacyr Luz e Martinho da Vila
Preta Gil eternizada em Copacabana. Uma estátua da cantora ao lado do pai Gilberto Gil foi inaugurada na noite desta segunda-feira (15) na entrada do quiosque Areia MPB, em frente ao Copacabana Palace. As peças foram feitas num ateliê em Vasconcelos pelo artista Francisco Pará, que usou fibra e acabamento de cobre com pó de ouro.
“Para muitos brasileiros muito importante cultuar a Preta que era contra a homofobia, gordofobia, fome e outras causas socias”. Legado da preta tem que ser levantado pois ela fez um bazar em prol dos moradores do Alemão via Rene Silva com o Voz das Comunidades", ressalta Érica Pedrada, sexóloga, amiga de Preta e fã, musa do esmalte Preta Gil.
Francisco também é autor de outras estátuas pela orla de Copacabana, como Moacyr Luz e Martinho da Vila, ambas na porta do quiosque Coisas de Bamba. Em breve, mais duas estreias: Neguinho da Beija-Flor e Carlinhos de Jesus, na entrada do quiosque Samba Social Clube.
Leia também
• Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos EUA e faixas contra STF
• Gilberto Gil homenageia Preta Gil na data que marca um mês da morte da cantora
Inaugurado em março de 2023 (aproximadamente 100 lugares) pelo empresário Bruno de Paulo (Ginga, Samba Social Clube e Coisas de Bamba), Roberto Teixeira e Fabio Tomaz, o Areia MPB é famoso por tocar música popular brasileira dia e noite sem cessar, diariamente 24 horas no ar.
“Sentimento de orgulho total mostrar a cultura brasileira na orla de Copacabana unindo esses dois nomes ícones da música nacional”, diz Bruno de Paula.