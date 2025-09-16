A- A+

Homenagem Preta Gil ganha estátua ao lado do pai, Gilberto Gil, em Copacabana Monumentos são do mesmo artista que assina homenagens e Moacyr Luz e Martinho da Vila

Preta Gil eternizada em Copacabana. Uma estátua da cantora ao lado do pai Gilberto Gil foi inaugurada na noite desta segunda-feira (15) na entrada do quiosque Areia MPB, em frente ao Copacabana Palace. As peças foram feitas num ateliê em Vasconcelos pelo artista Francisco Pará, que usou fibra e acabamento de cobre com pó de ouro.

“Para muitos brasileiros muito importante cultuar a Preta que era contra a homofobia, gordofobia, fome e outras causas socias”. Legado da preta tem que ser levantado pois ela fez um bazar em prol dos moradores do Alemão via Rene Silva com o Voz das Comunidades", ressalta Érica Pedrada, sexóloga, amiga de Preta e fã, musa do esmalte Preta Gil.

Francisco também é autor de outras estátuas pela orla de Copacabana, como Moacyr Luz e Martinho da Vila, ambas na porta do quiosque Coisas de Bamba. Em breve, mais duas estreias: Neguinho da Beija-Flor e Carlinhos de Jesus, na entrada do quiosque Samba Social Clube.



Inaugurado em março de 2023 (aproximadamente 100 lugares) pelo empresário Bruno de Paulo (Ginga, Samba Social Clube e Coisas de Bamba), Roberto Teixeira e Fabio Tomaz, o Areia MPB é famoso por tocar música popular brasileira dia e noite sem cessar, diariamente 24 horas no ar.

“Sentimento de orgulho total mostrar a cultura brasileira na orla de Copacabana unindo esses dois nomes ícones da música nacional”, diz Bruno de Paula.

