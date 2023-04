A- A+

SAÚDE Preta Gil: o que é a septicemia, quadro revelado pela cantora durante tratamento do câncer Artista havia sido internada inicialmente devido a uma desidratação, porém descobriu a infecção no dia seguinte

A cantora Preta Gil revelou neste domingo ter passado por um quadro de septicemia recentemente durante o tratamento para o câncer de intestino, diagnosticado no início de janeiro. Em publicações nas redes sociais, ela disse que a complicação foi “um grande susto” e que por isso havia deixado de atualizar semanalmente os seguidores sobre seu estado de saúde.

A confirmação da septicemia veio um dia depois de a cantora ter sido internada por desidratação, no dia 22 de março. Ela precisou interromper a quimioterapia enquanto isso, e disse ainda estar tratando algumas sequelas no pulmão decorrentes do quadro. Porém, afirmou estar “recuperada”.

— Eu me senti mal em casa, meus médicos pediram para eu ir para o hospital. Eu estava com um quadro de desidratação, a princípio, mas no dia seguinte, 23, passei por uma septicemia causada por uma bactéria que entrou no meu organismo. Existem algumas possibilidades para isso, a mais provável é através do meu cateter que eu uso para fazer a quimioterapia — contou a artista.



O que é septicemia?

A septicemia, mais conhecida como sepse ou sépsis, é uma inflamação generalizada deflagrada pela resposta do organismo a uma infecção fora de controle, que normalmente se inicia nos pulmões, nos rins, no abdômen, na bexiga, na pele ou no sistema nervoso central.

A síndrome se desenvolve quando a infecção sai de um local específico e se espalha para o corpo todo, o que causa doenças mais graves. Antigamente, por exemplo, a condição era chamada de "infecção no sangue".

Quais são os sintomas da septicemia?

Os sintomas — e também os tratamentos — variam de acordo com o foco originário da síndrome. Em casos graves, a septicemia pode causar falência múltipla de órgãos e o chamado choque séptico, quando a pressão arterial cai abruptamente e não responde ao tratamento.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que a síndrome é uma das principais causas de morte no mundo. Idosos, crianças, pessoas hospitalizadas ou com doenças crônicas e aquelas com sistemas imunológicos frágeis constituem os grupos de risco.

Quais são as formas de prevenção da septicemia?

A OMS alerta que a maioria dos casos da síndrome pode ser evitada com cuidados simples, como lavar as mãos com água e sabão, manter a carteira de vacinação em dia e evitar o uso indiscriminado de antibióticos.

