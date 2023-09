Preta Gil recebe alta após 28 dias de internação

A- A+

A cantora Preta Gil, de 49 anos, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, na manhã deste domingo (10), após 28 dias de internação. No instagram, ela compartilhou o momento em que deixou o local, onde tratava um câncer no intestino.

"Estou muito feliz de estar em casa, venci mais uma etapa". É assim que Preta Gil está se sentindo, contou a própria, em conversa exclusiva com o GLOBO após receber alta do Hospital Sírio-Libanês na manhã deste domingo (10), após 28 dias de internação para tratar um câncer de intestino.

- Hoje é um de adaptação em casa, ao enfermeiro, ao curativo, à troca de bolsa (de colostomia). Estou entendendo tudo, como vai ser, mas estou muito feliz de ter vencido essa etapa - afirmou a cantora. - Agora vou me fortalecer e me cuidar para a segunda cirurgia.

A nova cirurgia está marcada para novembro e como explica Preta, será mais um passo importante para que ela consiga retomar sua vida normal.

- A nova cirurgia será para religar o intestino e tirar a bolsa de ileostomia. Depois dessa operação, vai ser mais um mês de hospitalização fazendo. Aí, depois estou livre para viver minha vida.

Ao deixar o hospital, neste domingo, Preta Gil estava muito bem-humorada e disposta. Ao som do hit composto pelo pai., Gilberto Gil, ela brincou com a quantidade de malas que levou para o hospital e mostrou também o reencontro com seus cachorros.

“A tão sonhada alta chegou, dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis mas ao mesmo tempo rodeada de competência e amor, muito amor, eu sou toda gratidão. Estou muito emocionada e talvez não consiga me expressar plenamente, o que importa é que venci mais essa batalha, vou me fortalecer para a próxima cirurgia e em breve poderei retomar minha vida”, escreveu ela, em seu perfil no Instagram.

Preta Gil teve o diagnóstico de câncer confirmado em janeiro deste ano: um adenocarcinoma, tipo de câncer que afeta o intestino.

Em agosto ela foi para São Paulo para realizar a cirurgia no Hospital Sírio-Libanês. Além de retirar o tumor, a cantora passou por um procedimento extenso e complexo de 14 horas, que exigiu uma histerectomia abdominal.

