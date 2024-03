Entenda o diagnóstico de hérnia de disco que fez a cantora Preta Gil ser internada

A- A+

A cantora Preta Gil foi internada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, neste sábado, 2, depois de sentir fortes dores na região da lombar. Ela foi diagnosticada com hérnia de disco e recebeu alta no dia seguinte, mas revelou que precisará voltar no hospital nesta terça-feira, 5 para, segundo ela, "resolver a dor na lombar".

Ela também disse, por meio de suas redes sociais, que o tratamento para a condição será pilates e exercícios para o fortalecimento da musculatura da coluna.

Entendendo a hérnia de disco

As vértebras são os ossos que compõem a coluna vertebral. Dentro delas, há um canal por onde está localizada a medula espinhal. Entre elas, há discos chamados "intervertebrais", em forma de anel. O que se conhece como hérnia de disco é uma condição caracterizada pelo deslocamento do "núcleo pulposo" — conteúdo mole localizado nos discos — para dentro do canal, provocando a compressão das estruturas nervosas da coluna. Mais comum nas regiões da lombar e da cervical, as hérnias de disco são definidas conforme sua localização e podem ter causas diversas.

Quais são os sintomas da hérnia de disco?

Os sintomas variam de acordo com a localização da hérnia de disco, os mais comuns são:

Dor intensa na coluna, principalmente onde está a hérnia de disco;

Alterações de sensibilidade ou dores nos membros superiores se a hérnia estiver na coluna cervical;

Alterações de sensibilidade ou dores nos membros inferiores se a hérnia estiver na lombar;

Formigamento;

Perda de força.

Segundo o médico ortopedista Christiano Esteves Simões, na maior parte dos casos as hérnias são localizadas na lombar e apresentam os sintomas conhecidos como "ciáticos", e podem variar desde as dores ao longo do trajeto da raiz que está sendo comprimida, aos sintomas neurológicos, como o formigamento ou a perda de força.

No caso das hérnias de disco cervicais e torácicas, há risco da existência de problemas medulares, já que pode haver compressão da medula e ocorrência de sintomas mais graves, de mielopatia — lesões na região da medula —, que vão de quadros mais leves, como a fraqueza e a paralisia parcial, até o comprometimento total dos membros, paraplegia e tetraplegia, em casos extremamente graves.

O que pode causar hérnia de disco?

De modo geral, os fatores genéticos são determinantes no desenvolvimento das hérnias de disco. No entanto, problemas relacionados à postura, atividades laborais e hábitos de vida também podem colaborar para o surgimento das hérnias. O tabagismo, por exemplo, é um dos fatores de risco citados pelo especialista, já que ele favorece o desgaste do que se chama de ânulo fibroso (parte mais externa e mais rígida do disco intervertebral). Além disso, atividades com repetição, sobrecarga e vibração na coluna também estão associadas ao surgimento das hérnias de disco.

— Todas aquelas causas que vão acelerar o processo degenerativo podem precipitar o surgimento da hérnia, principalmente naqueles que já tenham uma predisposição genética — explica o ortopedista.

As hérnias de disco costumam surgir na terceira e quarta décadas de vida, devido ao processo degenerativo, mas, segundo o médico, podem acometer pessoas em qualquer faixa etária, como os adolescentes e até mesmo os idosos, que não costumam apresentar hérnias.

Qual é o tratamento para hérnia de disco?

As hérnias de disco costumam ser tratadas de forma satisfatória com o que se chama de "tratamento conservador". Nele estão inclusas sessões de fisioterapia — com o intuito de fortalecer e alongar —, orientações posturais, redução das situações de risco e repouso. O tratamento é feito para tirar o paciente da crise e as práticas devem ser mantidas pelo paciente mesmo depois de parar de apresentar os sintomas.

Segundo o Ministério da Saúde, 90% das pessoas que apresentam hérnias conseguem retomar a rotina dentro de apenas um mês. A cirurgia é indicada apenas nos casos em que o tratamento conservador não surte efeito. Isso precisa ser avaliado pelo médico, levando em consideração fatores como a gravidade dos sintomas e o déficit motor.

Como prevenir a hérnia de disco?

Existem algumas medidas que podem ajudar a reduzir as chances de surgimento das hérnias de disco. São elas:

Atenção à postura

Redução de atividades que levam à sobrecarga da coluna

Evitar o tabagismo;

Praticar atividades físicas regularmente

