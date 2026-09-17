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SEGURANÇA Prevenção a incêndios ganha novas tecnologias e amplia debate sobre segurança das edificações Ficons 2026 reúne soluções de detecção, alarme e combate a incêndios e chama atenção para a importância de pensar a segurança desde o projeto até a operação dos imóveis

A prevenção contra incêndios em edificações envolve medidas que começam antes de uma situação de emergência. Projetos adequados, sistemas de detecção e combate, manutenção dos equipamentos e treinamento das pessoas que ocupam os imóveis são parte de uma estrutura que precisa funcionar de forma integrada.

Na Ficons 2026, realizada no Centro de Convenções de Pernambuco, tecnologias voltadas à segurança contra incêndios integram a programação da feira dedicada à cadeia da construção civil. A feira acontece até 18 de setembro de 2026, das 15h às 21h, no Centro de Convenções de Pernambuco.

Entre as soluções apresentadas está o sistema de centrais de alarme de incêndio não cabeadas, que permite a comunicação entre dispositivos sem a necessidade da infraestrutura convencional de cabeamento.

A tecnologia é apresentada pela Tática Vital, empresa que atua na área de prevenção e combate a incêndios.

Segundo o proprietário da empresa, Gabriel Luscher Albinati, a utilização de sistemas sem fio pode facilitar a instalação em determinados imóveis, principalmente quando intervenções na estrutura representam um obstáculo.

“Essa tecnologia traz mais agilidade à instalação, sem a necessidade de obras demoradas ou de interromper a rotina de uma indústria ou comércio, por exemplo. Além do custo-benefício, o sistema sem fio reduz a necessidade de manutenções frequentes e diminui a possibilidade de falhas, contribuindo para garantir a segurança do patrimônio, dos colaboradores e dos visitantes”, destaca o proprietário da Tática Vital, Gabriel Luscher Albinati

Segurança começa no planejamento

A segurança contra incêndios não se resume à instalação de extintores e outros equipamentos obrigatórios. As medidas precisam considerar as características e a utilização de cada imóvel. Sistemas de detecção e alarme, sinalização e iluminação de emergência, rotas de fuga, equipamentos de combate e treinamento das pessoas que ocupam os espaços fazem parte da estratégia de prevenção, especialmente em empresas, indústrias e condomínios residenciais.

O tema também acompanha as mudanças nas próprias edificações. Novos materiais, sistemas construtivos, instalações elétricas, automação e diferentes formas de ocupação exigem que as medidas de segurança acompanhem a evolução da construção.

Nesse contexto, documentos e procedimentos como o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico e o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) integram o processo de regularização e segurança das edificações, conforme as exigências aplicáveis a cada empreendimento.

A manutenção dos sistemas também é parte desse processo. Para Albinati, a aprovação do projeto e a instalação dos equipamentos não encerram os cuidados necessários.

“A discussão não termina, entretanto, com a aprovação do projeto ou a instalação dos equipamentos. Inspeção, manutenção e treinamento são fundamentais para que os sistemas estejam efetivamente disponíveis quando necessários. Um equipamento existente, mas sem condições adequadas de funcionamento, pode comprometer a resposta a uma emergência”, reforça Albinati.

Tecnologia permite respostas mais rápidas

A incorporação de novas tecnologias tem ampliado as possibilidades de monitoramento e identificação precoce de ocorrências. Sistemas de detecção e alarme mais modernos podem contribuir para reduzir o intervalo entre a identificação de um princípio de incêndio e o início dos procedimentos de emergência.

Na Ficons, a discussão aparece associada à apresentação de equipamentos e demonstrações sobre prevenção e combate a incêndios. Para o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE), Paulo Wanderley, a presença do tema em uma feira voltada à construção reforça a necessidade de considerar a segurança em diferentes etapas de uma edificação.

“A presença dessas soluções em uma feira dedicada à cadeia produtiva da construção civil reforça uma discussão importante para o setor: segurança não deve ser tratada apenas como uma exigência posterior à execução da obra. Ela precisa estar incorporada às decisões de projeto, construção e funcionamento das edificações”, destaca o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE), Paulo Wanderley.

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