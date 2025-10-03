A- A+

IMPACTO Prevenção ao metanol: Club Metrópole anuncia suspensão temporária da venda de destilados Casa noturna destacou ainda que todos os produtos são provinientes de distribuidoras oficiais

O Club Metrópole, uma das mais famosas boates do Recife, anunciou a suspensão da venda de destilados a partir desta sexta-feira (3) em virtude da alta de casos de contaminação por metanol em bebidas falsificadas no país.

De acordo com o estabelecimento, serão recolhidas garrafas de vodka, gin, tequila, rum e licores.

No entanto, em comunicado, a casa noturna assegurou aos clientes que seus produtos comercializados são provenientes de distribuidoras oficiais e a medida não passa de uma prevenção para “garantir a tranquilidade psicológica” dos que frequentam o local .

Demais bebidas alcoólicas enlatadas, vinhos, espumantes e chandon continuarão disponíveis para o público.

Segundo a Metrópole, a medida tem caráter de prevenção e é temporária.

“(Estamos) reafirmando nosso compromisso em oferecer noites seguras, responsáveis e inesquecíveis para todos”, ressalta a equipe.

Com informações da assessoria de imprensa

