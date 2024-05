Prevenção contra enchentes: satélite da Nasa poderá melhorar a previsão de inundações

A- A+

Uma nova parceria entre a Nasa e a agência espacial francesa pode mudar o jogo quando se trata de previsão de onde e quando ocorrerão inundações nos rios, lagos e reservatórios da Terra. Neste ano, entrou em funcionamento uma nova ferramenta baseada em dados de água doce do satélite Surface Water and Ocean Topography (SWOT). O observatório espacial consegue medir a altura de quase todas as superfícies de água na Terra.

Segundo a Nasa, o SWOT foi projetado para medir todos os principais rios com mais de cerca de 100 metros de largura, e resultados preliminares apontam que o equipamento pode ser capaz de observar rios muito menores. O satélite deve fornecer uma visão mais abrangente e tridimensional das inundações, medindo sua altura, largura e inclinação.

Com esses dados, os cientistas poderão rastrear melhor como as águas das inundações fluem por uma paisagem, melhorando as previsões de onde as inundações ocorrerão e com que frequência.

O SWOT também ajudará cientistas e gestores de água a quantificar quanto água os lagos e reservatórios podem armazenar. Tamlin Pavelsky, líder científico de água doce do SWOT da NASA e pesquisador da University of North Carolina at Chapel Hill, diz que o SWOT pode ajudar a enfrentar a crescente ameaça de inundações devido a tempestades extremas causadas pelas mudanças climáticas.





— Pense em Houston e no furacão Harvey em 2017. É muito improvável que teríamos visto cerca de 1.500 milímetros de chuva de uma só vez sem as mudanças climáticas. As sociedades precisarão atualizar os padrões de projeto de engenharia e os mapas de planície de inundação à medida que eventos de precipitação intensa se tornarem mais comuns — afirmou o cientista.

