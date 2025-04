Prevenção: Prefeitura do Recife oferece 2 mil mamografias gratuitas em abril; confira agenda

A- A+

Visando auxiliar a população recifense na prevenção do câncer de mama, a Prefeitura do Recife disponibilizará dois mil exames gratuitos de mamografia durante todo o mês de abril, sem necessidade de agendamento. Os atendimentos ocorrerão em 26 pontos da cidade, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A ação é voltada para mulheres e homens trans, com idade entre 50 e 69 anos e residentes no Recife.

Serão oferecidas 80 vagas por dia em cada local, sendo 40 pela manhã e 40 à tarde. Para realizar o exame, é necessário apresentar documento de identificação, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.

O resultado estará disponível em até 30 dias e poderá ser retirado na unidade onde o exame foi realizado ou no ponto de atendimento mais próximo.

Importância da mamografia

A mamografia é o único exame comprovadamente eficaz na redução da mortalidade por câncer de mama em programas de rastreamento, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). A recomendação é que pessoas entre 50 e 69 anos realizem o exame a cada dois anos.

Sinais de alerta incluem nódulos fixos e geralmente indolores, alterações na pele da mama, mudanças no mamilo e saída espontânea de líquido. Além da mamografia regular, hábitos como manter peso adequado, praticar atividades físicas e evitar o consumo de álcool ajudam a reduzir o risco da doença. Amamentar também é um fator de proteção.

Confira a agenda completa:

Agenda do Mamógrafo Móvel do mês de abril. Foto: Divulgação

