Prévia carnavalesca em Olinda registra confusão generalizada; homem é baleado

Diversas brigas foram registradas no domingo (18) de prévias carnavalescas em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, e uma pessoa foi baleada.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram a confusão generalizada no Largo do Amparo, onde centenas de pessoas estavam concentradas.



Além das brigas, um homem foi atingido por um tiro ao final do bloco John Travolta. O caso aconteceu na Rua Severino Judeu Ramalho, no bairro do Guadalupe.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o efetivo do 1ª BPM foi acionado por populares para a ocorrência de possíveis disparos de arma de fogo.



A corporação confirmou o caso e informou que a vítima, cujo nome não foi divulgado, recebeu socorro imediato da equipe policial e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da PE-115, em Olinda.



Não há informações atualizadas sobre o atual estado de saúde do homem baleado.



A PM destacou que, nesse domingo (18), o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) empregou 170 policiais para realizar a segurança dos foliões nas prévias de Olinda.



"Houve vários cortejos, dentre eles o da TCM John Travolta. O acompanhamento do bloco foi feito pelo BPTUR, até o Guadalupe, quando o 1ºBPM assumiu, ficando responsável pela dispersão. Não houve presos na área", apontou a corporação.

Confusão em prévia no Recife

Além de Olinda, episódios de violência foram registrados durante o evento pré-carnavalesco Bloco CDU Folia, que aconteceu nesse domingo (18), no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. Vinte pessoas foram detidas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram brigas e correria durante o tradicional evento, realizado na Avenida General Polidoro.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 12º BPM realizaram intervenções pontuais em decorrência das brigas entre grupos.



Após a intervenção policial, 20 pessoas envolvidas nas desordens foram detidas e inicialmente conduzidos à Central de Plantões da Capital (Ceplanc).



Ocorrência no Vasco da Gama

Ainda no domingo (18), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal por disparo de arma de fogo no Vasco da Gama, Zona Norte do Recife.



Um homem, que não teve nome e idade divulgados, foi atingido por tiros nas proximidades de uma área onde ocorriam blocos. A corporação esclareceu que o crime não ocorreu diretamente no local do evento.



"A vítima foi prontamente socorrida para a Maternidade Barros Lima, sendo posteriormente transferida para o Hospital da Restauração, onde permaneceu com quadro clínico estável", afirmou a PMPE.



Os suspeitos dos disparos fugiram do local antes da chegada do policiamento.

