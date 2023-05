A- A+

SÃO JOÃO 2023 Prévia do São João de Camaragibe terá ex-The Voice como atração principal nesta terça (30) Nado dos Teclados, que participou da edição do programa, fará parte da programação do Terça de Poesia

Com o São João 2023 cada vez mais perto, Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), resolveu aumentar um pouco mais a expectativa da população. Para isso, organizou para esta terça-feira (30), a partir das 19h, no Espaço do Livro Camará, localizado no Camará Shopping, uma prévia das festividades com direito a seresta e show de Nado dos Teclados, ex-participante do programa de televisão The Voice+ Brasil.

"Nado dos Teclados", nascido Jozenaldo Pereira em Camaragibe, ganhou reconhecimento nacional após participar da edição 2022 do The Voice+ Brasil, da Rede Globo. Na ocasião, o cantor fez parte da equipe da cantora Fafá de Belém, que gostou bastante de sua desenvoltura no palco.

Para esta terça, a programação conta ainda com uma seresta e poesias ao vivo que exaltam o povo e os lugares de Camaragibe. Os textos fazem parte do livro Camaragibe de Contos, Mitos e Versos, do professor e escritor Jean Lima. O evento faz parte do Terça de Poesia, idealizado por Jean em 2020, que tem como objetivo incentivar na cidade a leitura, através da poesia.

