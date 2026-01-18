A- A+

Carnaval 2026 Prévias movimentam Olinda com mistura de ritmos e tradições, neste domingo (18) Maracatus e afoxés e grupos de samba tomaram as ruas do Sítio Histórico, animando foliões e ditando o ritmo da festa

Faltando menos de um mês do início do Carnaval, as prévias ditaram o ritmo nas ruas históricas de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, neste final de semana.No domingo (18), houve programações para todas as idades.

Logo cedo, pela manhã, o Bloquinho da Sopinha, com concentração no Largo do Amparo, no Varadouro, animou famílias inteiras. Depois, a tarde, desfilaram maracatus e afoxés e grupos de samba, ditando o ritmo da festa.

Mistura

A tarde de domingo foi de desfile de preparação para diversas agremiações, blocos e troças, brindando os foliões com orquestras de frevo, maracatus, afoxés e grupos de samba. O cortejo John Travolta se concentrou no Clube Atlântico de Olinda antes de tomar as ladeiras. Na frente da sua sede, o Maracatu Nação Pernambuco também aqueceu seus tambores.

Na entrada de Olinda, no Carmo, o grupo feminino Tambores D’ Saia levou sua batucada para a rua, com repertório de sambas e releituras. O domingo também foi de cortejos do Maracatu Kangoma, Congobloco Batebum, Pernambucae-te, Batadoní, Bateria Povoada, Batuques de Pernambuco, Afoxé Tělá Okó Ará Ejibô, Maracatu Badiae Maracatu Nação Camaleão.

Prévias de Carnaval em Olinda Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Locais e visitantes

A festa democrática do Carnaval de Olinda atraiu, nas prévias deste domingo, não apenas foliões pernambucano, mas muitos visitantes de outros estados, a exemplo da pedagoga Marli Ketterer, 52 anos. “Primeira vez que venho a Olinda nas prévias e achei maravilhoso. Vim às 11h, já comi, já bebi, conheci o pessoal e estou curtindo bastante”, elogiou.

Acostumado com o Carnaval de Olinda, o chef de cozinha pernambucano Thiago das Chagas aproveitou o clima tranquilo das prévias de Olinda para introduzir na folia sua filha, a pequenas Glória, de apenas dois anos e meio; “As prévias já é o pontapé inicial da folia. E como bom pernambucano estou aqui com minha filha Glória, , para ela aprender desde cedo”, comentou.

Fantasias

Marca registrada do Carnaval de Olinda, as fantasias roubaram a cena nos desfiles de prévias. Papangus, piratas, brancas de neves, se misturavam na ladeira, em meio a outras fantasias com sátiras e críticas sociais, dando colorido de irreverência à folia.



Rui das Olindas construiu um chapéu de papel machê com chifres e deu sua mensagem contra a violência de gênero, sem deixar a ‘resenha’ de lado. “A história dessa fantasia foram as nove ‘gaias’ que eu levei aqui em Olinda. Mas não bati em nenhuma dessas mulheres. As mulheres não são pra bater nem para matar, é para amar elas!”, disse.

Prévias

Durante todo o mês, a cidade receberá as prévias carnavalescas em diversos pontos das ruas do Sítio Histórico. Para receber as festividades, a Prefeitura de Olinda montou um esquema especial de mobilidade e segurança.

Nos finais de semana, o trânsito nos arredores do Sítio Histórico seguirá normal, mas haverá pontos de controle de acesso para organizar a circulação dos foliões. Serão quatro locais com bloqueio e orientação de tráfego, das 14h30 às 22h. Av. Liberdade com Rua do Bonfim, Ladeira da Sé, Academia Santa Gertrudes e Rua 27 de Janeiro com Praça Monsenhor Fabrício. Ao todo, 20 banheiros estarão espalhados no Sítio Histórico de Olinda.



Além disso, a Guarda Municipal de Olinda atuará com reforço de efetivo durante todo o dia, com a presença de 40 guardas municipais e 400 policiais militares. Drones também farão monitoramento aéreo, enquanto as câmeras funcionarão de forma contínua em pontos estratégicos, ampliando a vigilância e a prevenção de ocorrências no Sítio Histórico.



A ação terá a participação direta da Polícia Militar, Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods) e Corpo de Bombeiros nas ações de patrulhamento e monitoramento.

