Carnaval 2025 Confira as principais prévias de Carnaval de Recife e Olinda neste fim de semana O cronograma de atividades deste sábado (8) e domingo (9) conta com uma grande programação infantil, o Grupo Destramelar, entre outras atrações pela duas cidades

Apesar do início oficial do Carnaval 2025 estar agendado para março, Recife e Olinda já vivenciam o clima da Festa de Momo com uma grande programação cultural em fevereiro.

Neste final de semana, as crianças terão a oportunidade de se conectarem com grandes símbolos da celebração olindense, o Grupo Destramelar vai trazer a irreverência para a Zona Norte da Capital pernambucana e o Bloco Sombatuki é uma das atrações do Sítio Histórico.

As cidades-irmãs somam aproximadamente 30 apresentações culturais voltadas ao Carnaval entre este sábado (8) e domingo (9).

Programação infantil

O tradicional Elefante de Olinda, que desfila pelo Carnaval da cidade desde 1952, terá pela primeira vez uma programação voltada exclusivamente para o público infantil.

Com concentração a partir das 8h30 deste sábado (8) no Sítio de Seu Reis, na Praça do Carmo, o "Elefantinho de Olinda" vai realizar um sonho antigo dos organizadores.

"A gente no Elefante de Olinda trabalha com a ideia de educação patrimonial a partir da transmissão de saberes. Isso faz parte da formação das próximas gerações de foliões e foliãs. A nossa vontade, que era antiga, vem disso", inicia a vice-presidente do clube, Juliana Serretti.

O Elefante de Olinda terá pela primeira vez uma programação exclusiva para o público infantil. Foto: Hugo Muniz/ Divulgação

De acordo com Juliana, um evento voltado para o público infantil não tem apenas o objetivo de divertir as crianças, mas também cumprir um caráter importante na formação cultural delas.

"A pessoa mais velha ou adulta já tem um vínculo com o Carnaval, enquanto a criança não. Nessa fase da vida estamos aprendendo e conhecendo. A educação patrimonial passa pela formação dessas novas gerações. Nós queríamos cativar o amor pelo Carnaval nesse público para que eles compreendam a história da nossa cultura popular e do Carnaval em seu formato aberto e democrático. Para que elas vivenciem e se apaixonem pela festa, é preciso que tenha um momento dedicado a elas. Foi pensando nisso que decidimos fazer o Elefantinho", completou a vice-presidente do Elefante de Olinda.

A programação do Elefantinho de Olinda será totalmente aberta e gratuita e vai contar com uma variedade de brinquedos para as crianças na concentração.

O desfile, que começa às 9h30, vai ter condução da Orquestra Jovem da Henrique Dias, composta exclusivamente por crianças e adolescentes. “Vai ser um evento de crianças para as crianças. A ideia é que as crianças vejam que elas também fazem Carnaval", destacou Juliana.

Calunguinha já é tradição

Com a primeira prévia de Carnaval realizada no ano de 2018, o Calunguinha na Folia chega à sua 6ª edição neste sábado (8) e já se faz presente no calendário de eventos infantis da folia olindense.

O tema da edição de 2025 será "Viva La Vida" com uma reflexão sobre o valor dos profissionais de saúde e homenagem ao médico obstetra, Leonardo Lima. O mascote do Homem da Meia Noite alcançou sua própria representatividade com o passar dos anos.

Segundo Thales de Siqueira, presidente do Calunguinha, a ideia do grupo com a folia voltada para os pequenos é para celebrar o encontro das famílias que sempre tiveram as suas raízes valorizando a cultura carnavalesca.

"O Carnaval tem a fama de ser uma festa adulta, porém é impressionante como as crianças do nosso Estado têm uma afinidade com os símbolos culturais como os bonecos gigantes. Então o Calunguinha na Folia veio para confraternizar e oferecer um espaço dedicado para essas crianças. É um evento gratuito e aberto", enfatizou Thales.

A concentração do Calunguinha na Folia tem início a partir das 14h no Pátio do Bonsucesso. As crianças vão poder utilizar os brinquedos infláveis até o final do evento.

Além disso, a programação conta com contação de histórias, a Orquestra de Frevo Henrique Dias com participação dos passistas mirins da CIA Brasil Por Dança e um mini cortejo.

"O Calunguinha na Folia não marcou o calendário do povo pernambucano à toa. Muitas pessoas participam porque de fato é um evento especial. Os pais sabem que vão ter um espaço legal e o público para brincar querendo curtir o Carnaval de uma forma leve e bem educada. É uma grande confraternização das famílias e os pais ficam muito satisfeitos porque é um momento necessário para as crianças e de celebração da nossa cultura e símbolos", concluiu o presidente do Calunguinha.

Folia na Zona Norte

A fundadora do Destramelar e idealizadora da troça, Natália Soares, relatou que a ideia de realizar a prévia de Carnaval foi em razão do grupo ter vários núcleos como de combate ao racismo, sustentabilidade e ações socioculturais. O objetivo é movimentar a rua e agregar pessoas que estão com esse mesmo pensamento.

"A ideia é botar o frevo na rua, chamar as pessoas que podem estar presentes de forma gratuita. É uma troça muito família e harmônica, que vai desde idosos até crianças. Então, eu digo que é um evento muito gostoso de participar e que realmente a gente dança de forma livre, de forma espontânea", disse Natália.

Natália Soares, fundadora do Grupo Destramelar. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

A concentração na Praça de Casa Forte tem início às 13h30 deste sábado (7). O cortejo vai até o Poço da Panela e terá como atrações o BCM Nem Sempre Lily Toca Flauta, a Orquestra de Frevo Paranampuká com o maestro Rinaldo e a Orquestra Só Mulheres. O encerramento está programado para acontecer às 19h30.

O Grupo Destramelar é composto e organizado majoritariamente por mulheres. Na visão de Natália, ter uma troça neste contexto reforça a participação de mulheres em grandes ações. "É muito bom e importante também porque serve como espelho para outras outras mulheres fazerem esse movimento".

O tema da Troça do Destramelar deste ano é "É Frevo, É Fervo, É Frevo". Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

Sombatuki em Olinda

Este domingo (7) tem uma série de atrações por todo o Centro Histórico de Olinda. Um desses grupos é o Bloco Sombatuki, que se denomina como a primeira bateria de axé da cidade e é composto por aproximadamente 120 componentes.

A celebração dos 5 anos do Sombatuki tem o tema: "Bumbá: a Festa dos Bois do Norte e Nordeste do País". "É bem desafiador porque temos uma tendência a misturar com frevo e outros ritmos que gostamos. Então, é uma bateria que traz essa mistura, esse multiculturalismo", comentou o presidente do grupo, Hugo Rodrigues.

O último ensaio aberto vai acontecer na Rua Treze de Maio com uma programação gratuita das 16h às 19h. A partir do dia 16 deste mês, as ações do Sombatuki já estarão nas ladeiras até o Carnaval.

Bloco Sombatuki realiza o último ensaio aberto neste final de semana. Foto: Divulgação/ Bloco Sombatuki

Durante a Festa de Momo, são duas saídas: sábado, às 10h, no Largo do Amparo; e segunda, no mesmo horário, no Largo do Bonfim.

“É muito gratificante. A gente acaba entendendo e vendo, na prática, que contribuímos para a perpetuação da cultura de Olinda, que é múltipla. Quando trazemos uma bateria de axé para as ladeiras, com uma proposta próxima aos blocos afros, damos ênfase à negritude. Somos a única bateria que tem um corpo de dança à frente. É muito engrandecedor, porque damos destaque a pautas importantes”, afirmou Hugo.



