Previas carnavalescas arrastam multidões, em Olinda, e trazem expectativa aos foliões

Previas carnavalescas arrastam multidões, em Olinda, e trazem expectativa aos foliõesO Carnaval 2024 já bate à porta e a música Anunciação (Tu vens. Eu já escuto os teus sinais), agora, mais do que nunca, começa a ser vivida pelos foliões que tanto esperam a festa que arrasta multidões.

Em Olinda, neste domingo (21), os ensaios dos blocos Batuques de Pernambuco e Samba Soul Delas reuniram milhares de pessoas, em frente à Igreja do Carmo, em Olinda.

O Samba Soul Delas, que reúne quase 100 mulheres, passa os nove meses que antecedem o Carnaval se preparando para as apresentações. Na primeira fase, as instrumentistas aprendem a manusear os instrumentos de percussão. A afinação das vozes e os instrumentos de corda vêm depois.

Elas vão apresentar no sábado de Carnaval, dia 10 de fevereiro, e na segunda, 12, no Monsteiro de São Bento, bairro do Varadouro, às 10h.

Quem está à frente do grupo é a mestra Yanka Pessoa, que está com as melhores expectativas para as apresentações que, segundo ela, prometem agitar o público.

“Estamos vivendo uma configuração nova, agora em 2024, estreando uma diretoria e vocal cheios de talentos. Agora temos uma diretoria de ala, que preparou arranjos e músicas para o repertório. Então é um momento de renovação. Estamos esperando uma coisa linda, fruto de um trabalho de nove meses”, explicou.

A dona de casa, Ana Flávia, de 42 anos, curtiu o ensaio das mulheres e disse que este é um momento único para celebrar o poder feminino também em meio a folia.

“Eu sempre caio na folia. Olinda é a minha segunda casa, onde tudo é animado, com muito Carnaval e energia positiva. Como não cair no passo desse jeito?”, frisou.

Mestra do Samba Soul Delas, Yanka Pessoa (esq.), e a cantora, Aline Beltrão (dir.) | Foto: Arthur Mota\FolhaPEa aqui

Comemorando os 20 anos em 2024, o Batuques de Pernambuco junta danças e instrumentos de percussão com músicas regionais que exaltam a cultura local. O repertório do grupo traz ritmos como ciranda, coco, maracatu rural, de baque virado e solto, além de manguebeat e afoxé.

O coordenador da equipe, Guilherme Montarroyos, fala da expectativa para as apresentações durante o Carnaval.

O coordenador do Batuques de Pernambuco, Guilherme Montarroyos | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Já são 20 anos de história, aqui em Olinda. Mas cada ano é como se fosse o primeiro, a emoção é a mesma e sempre tem o frio na barriga. Em 2024, estamos homenageando Silvério Pessoa e a cultura pernambucana. Então, quem chegar aqui vai ouvir muita música boa”, diz ele.

As apresentações devem acontecer no dia 9 de fevereiro, na Rua da Moeda, no Recife, e nos dias 11 e 13 de fevereiro, na Praça do Carmo, em Olinda.

