SEGURANÇA Prévias carnavalescas contarão com esquema especial da Neoenergia neste final de semana Distribuidora realiza ações preventivas para garantir a segurança e o fornecimento de energia aos foliões

Nas prévias carnavalescas marcadas para este final de semana, no Recife e em Olinda, a Neoenergia Pernambuco promoverá uma série de ações preventivas para garantir a segurança e o fornecimento de energia para os foliões.

A distribuidora montou um esquema especial para atender qualquer ocorrência durante o BSW Folia, que desfila na Avenida Afonso Olindense, o Bloco do Sindicato, em Casa Amarela, e as prévias que ocorrem no Bairro do Recife e no Sítio Histórico de Olinda neste sábado (24) e domingo (25).

Segundo a Neoenergia, equipes estarão de plantão em locais estratégicos, próximos aos eventos, para realizar qualquer tipo de atendimento com rapidez e assertividade.

Além do esquema de plantão, a Neoenergia Pernambuco realizou ações preventivas nos quatro locais, com vistorias realizadas com órgãos públicos, inspeção em toda a rede de distribuição que passa nesses locais, e ordenamento das redes de telecomunicações, eliminando o risco de incêndios e cabos pendurados.

Nas últimas semanas, equipes da distribuidora percorreram todo o circuito realizando podas de galhos de árvores que estavam próximos à rede elétrica.



Também foram realizadas outras ações como manutenções estruturais e instalação de espaçadores, que evitam o contato entre os fios, o que poderia causar curtos-circuitos e até mesmo interrupções no fornecimento.

Campanha

A distribuidora está promovendo a campanha “Seja Inimigo do Fim”, com o objetivo de reforçar o alerta para a população durante o período de folia.



Para a iniciativa, a Neoenergia uniu os dois maiores carnavais do Brasil, de Pernambuco e da Bahia, com uma música criada por Alceu Valença e o grupo Baiana System.

A intenção é utilizar a música para levar conscientização para os foliões dos dois estados, além do Rio Grande do Norte, com a Neoenergia Cosern, de São Paulo, com a Neoenergia Elektro, e do Distrito Federal, com a Neoenergia Brasília.

