A- A+

Agenda Cultural Prévias de Carnaval: veja a programação de cortejos neste sábado (12) e domingo (13) em Olinda Ensaios animam os foliões na cidade da Região Metropolitana do Recife durante o final de semana

Leia também

• Olinda: homem é preso em flagrante após tentar beijar mulher à força; suspeito é vizinho da vítima

• Governo de Pernambuco entrega primeiras estações requalificadas do BRT Norte-Sul em Olinda

• Neoenergia promove mutirão de atualização da Tarifa Social para residentes em Olinda

A programação para quem deseja curtir este final de semana de prévias de Carnaval em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, terá opção de cortejos e ensaios para todos os gostos.



Nessa quinta-feira (10), representantes da Prefeitura e de blocos que irão agitar os foliões neste sábado (12) e neste domingo (13) realizaram os últimos ajustes para a realização dos eventos.

Foi reforçada a necessidade de não vender bebidas em garrafas de vidro e a questão dos horários. Os estabelecimentos comerciais e a utilização sonora dentro dos parâmetros estipulados pelas leis são de domingo a quarta, das 8h às 23h, e de quinta a sábado: 8h à 1h da manhã.

Além disso, a Guarda Municipal de Olinda, com apoio das Polícias Militar e Civil, garantirá a segurança nos locais.



Programação

No sábado (12), o cortejo da Bateria Cabulosa sairá em frente à Prefeitura do município, às 16h. O aniversário de Benedito da Macuca também será comemorado no dia, a partir das 18h, na Rua do Amparo.



Antes, às 12h, a cantora Angélika Llopes se apresenta em ensaio na Avenida Ministro Marcos Freire, em Casa Caiada.



Já neste domingo (13), o bloco Soul Delas se concentra na Praça do Carmo, às 14h. No mesmo horário, o Grupo Batadoní se reúne no Sítio de Seu Reis.



Às 14h20, o cortejo Troça Carnavalesca Donzelinhos dos Milagres estará na sede da Pitombeira dos Quatro Cantos.

O grupo promove um ensaio Batuques de Pernambuco, em frente à escadaria da Igreja Nossa Senhora do Carmo, às 15h.



Outra opção é a troça O Rodo, que realizará a sua primeira prévia para o Carnaval 2027, com saída nos Quatro Cantos, às 16h.

Pontos de controle de acesso

Veículos particulares com moradores (com comprovante de residência ou adesivo do último Carnaval) terão acesso pelos pontos de controle de acesso.

Veículos particulares conduzindo clientes de bares e restaurantes também poderão trafegar, assim como táxis e transporte de aplicativo, desde que comprove que esteja em viagem.

Já no caso de carros da Prefeitura, BPTur e viaturas de urgência, os automóveis têm direito a trânsito livre.

Ao todo, serão cinco pontos de controle de acesso:

Focca (Avenida Liberdade)

Rua 27 de Janeiro (Prefeitura)

Alto da Sé (impedir descida na Ladeira da Sé, exceto moradores que residam entre a Ladeira da Sé e Rua do Bonfim)

13 de Maio

Igreja da Misericórdia (impedir descida de veículos pela Ladeira da Misericórdia – desviar fluxo para a Rua Saldanha Marinho)

Saúde

Uma Unidade Básica de Saúde (UBS) estará posicionada no Carmo com a distribuição de preservativos e equipes estarão à disposição para orientações e testagens rápidas.

A Vigilância Sanitária vai realizar fiscalização de alimentos e bebidas, controle de gelo e água dos estabelecimentos.

Para as mulheres, existirá uma Rede de Proteção disponível para denúncias, em caso de necessidade. Os seguintes números podem ser acionados: 180, 190, 153 e 81 99879-0022.



O município ainda realizará campanhas como o “Não é não”, “Respeito também faz parte da folia” e “Assédio não é brincadeira”.

Veja também