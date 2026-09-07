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OLINDA Prévias de Olinda: Pitombeira inicia ciclo carnavalesco arrastando foliões O período de prévias carnavalescas de Olinda começou oficialmente nesta segunda-feira (7)

O ciclo de prévias carnavalescas de Olinda foi oficialmente aberto nesta segunda-feira (7), Dia da Independência. A programação, que arrastou os foliões pelo Sítio Histórico da cidade, teve início com o desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos.

A saída ocorreu por volta das 16h30 da sede da troça, localizada na Rua 27 de Janeiro, e seguiu por diversos pontos do Sítio Histórico de Olinda como a Praça do Carmo, Rua do Bonfim, Mercado da Ribeira e Prefeitura de Olinda.



A concentração na sede da Pitombeira teve início às 13h com shows da Orquestra do Avesso, Orquestra Baba e Paranampuká. A saída do desfile foi acompanhada pela Orquestra do maestro Carlos.

O Carnaval 2027 marcará os 80 anos da Pitombeira dos Quatro Cantos.

Desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos na abertura das prévias de Olinda. Foto: Paullo Allmeirda/Folha de Pernambuco

Desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos na abertura das prévias de Olinda. Foto: Paullo Allmeirda/Folha de Pernambuco

Desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos na abertura das prévias de Olinda. Foto: Paullo Allmeirda/Folha de Pernambuco

Desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos na abertura das prévias de Olinda. Foto: Paullo Allmeirda/Folha de Pernambuco

Desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos na abertura das prévias de Olinda. Foto: Paullo Allmeirda/Folha de Pernambuco

Hermes Neto, presidente da Pitombeira dos Quatro Cantos. Foto: Paullo Allmeirda/Folha de Pernambuco

Heberty Souza e Lucivan dos Santos na abertura das prévias de Olinda. Foto:Paullo Allmeirda/Folha de Pernambuco

Lorena Vitalino nas prévias de Olinda. Foto:Paullo Allmeirda/Folha de Pernambuco

O presidente da troça, Hermes Neto, reforça que a Pitombeira foi abraçada pelo público após o sucesso internacional com o filme "O Agente Secreto", do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho.

"É sempre muita energia positiva. Esse ano a gente está vendo que realmente a turma colocou a Pitombeira no coração, está vindo, comprando nossos produtos e ajudando ainda mais", iniciou o presidente que também comentou sobre a responsabilidade de conduzir os 80 anos.

"Nervoso porque é uma data emblemática e eu espero trabalhar para fazer um Carnaval à altura", completou Hermes Neto.

Foliões

O maranhense Lucivan dos Santos atualmente mora em Pernambuco e já está curtindo o Carnaval olindense pelo segundo ano consecutivo.

O comerciante, que foi para a abertura com o amigo Heberty Souza, está ansioso para curtir o ciclo de prévias.

"Eu já estava numa expectativa enorme para as prévias. Esse é meu segundo ano curtindo. Desde que meus amigos falaram da abertura eu já estava pensando na emoção. Vou tentar vir todos os domingos. Olinda será minha casa", disse.

A advogada criminalista, Lorena Vitalino, está sempre nas ladeiras de Olinda e pontuou a força da cultura popular como motivação para curtir a festa.

"Cultura popular, frevo, tudo que a gente merece. Estamos pelo que nos move. É muita gente, calor humano e felicidade. A gente vem pelo que as ladeiras sempre vão representar. Isso aqui é lindo e sempre vai ser pra quem gosta de Carnaval", afirmou.

A advogada também desejou que a festa seja marcada pela paz durante todo o ciclo.

"A gente torce para que seja o melhor, que não tenha violência, com todas as agremiações saindo de maneira pacífica", concluiu Lorena Vitalino.

O calendário de prévias de Olinda segue durante os finais de semana até o Carnaval 2027, que terá início no dia 6 de fevereiro do próximo ano.

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